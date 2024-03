Sifan Hassan keert toch niet terug naar oude liefde: atletiekheldin meldt zich af voor WK veldlopen

Sifan Hassan keert toch niet terug naar haar oude liefde: het veldlopen. De Nederlandse topatlete zou op 30 maart meedoen aan de wereldkampioenschappen cross country in Belgrado, maar dat past toch niet in haar schema en dus heeft ze zich afgemeld.

Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie bevestigde bij de WK indoor in Glasgow haar deelname aan het WK, maar daar komt Hassan nu zelf toch op terug. Ze liep vorige maand de marathon van Tokio en eindigde daar als vierde in een tijd van 2.18.05. In haar verhaal op Instagram schrijft ze dat ze haar lichaam meer tijd wil geven om daarvan te herstellen en dus het WK veldlopen overslaat.

Hassan liep in het begin van haar carrière graag crossjes. Ze veroverde in 2015 de Europese titel. In Belgrado won ze in 2013 de EK veldlopen voor beloften (onder 23).

Olympische Spelen

Het jaar van Hassan zal voornamelijk in het teken staan van de Olympische Spelen, maar het is nog altijd onduidelijk hoe haar programma er daar uit gaat zien. Een combinatie van de marathon en een aantal afstanden is denkbaar.

Hassan debuteerde vorig jaar op de marathon en maakte meteen indruk. Ze won de eerste twee marathons die ze liep in Londen en Chicago. In de Amerikaanse stad liep ze zelfs de tweede tijd ooit op de marathon.