Wereldrecordhoudster Femke Bol met supervorm naar het WK indoor: 'Ze heeft nog wat bewaard'

Femke Bol loopt dit weekend het WK indoor en de verwachtingen zijn hooggespannen. De 24-jarige atlete liep op het NK een wereldrecord op de 400 meter. Bol is in Glasgow de topfavoriete voor het goud en daar gaat ze vol voor.

Hoewel deze zomer de Olympische Spelen in Parijs zijn en Bol daar op de 400 meter horden voor iets moois wil gaan zorgen, is het WK indoor zeker geen tussendoortje: "Dit is niet een soort training, maar echt een doel", zegt Bol op de persconferentie voor het WK. De Nederlandse won nog nooit een wereldtitel indoor, maar was 'buiten' wel succesvol met goud op de 400 meter horden op het WK van 2023.

Het wordt een zwaar WK, want Bol moet vrijdag de series en de halve finales lopen. Als ze die goed doorkomt, moet ze zaterdag alweer de finale lopen. Bol vindt dat er een sterk deelnemersveld is en dat kan voor problemen zorgen: "Dan is de kans groter dat je elkaar in de weg loopt. Je hebt niet altijd invloed op het verloop. Dat maakt indoor mooi, maar zorgt ook niet altijd voor snelle tijden. Voor mij telt de titel."

Concurrentie uit eigen land

De 24-jarige atlete liep op het NK voor het tweede jaar op rij een wereldrecord en het lijkt erop dat de grootste concurrentie van een landgenote gaat komen. Lieke Klaver liep dit seizoen van alle loopsters de tweede snelste tijd. Het verschil is wel nog aanzienlijk tussen de twee: 49,24 voor Bol tegenover 50,10 voor Klaver.

Klaver vertelt tegen Het Parool dat ze dan ook met bewondering kijkt naar Bol, die met alle druk om moet gaan van buitenaf: "Je zag het in aanloop naar het WK. De pers begon heel vaak over het wereldrecord. Dat vindt ze een beetje vervelend en ik vind het megavet dat ze dan wel gewoon een wereldrecord loopt." Het zorgt voor extra motivatie bij Klaver: "Je traint met de houdster van dat record, dan wil je zelf ook harder lopen"

'Noteert alles in boekjes'

Bol wil samen met Klaver op de 4 x 400 meter estafette ook goud winnen. Op deze afstand won het Nederlandse team op het WK outdoor van afgelopen zomer ook goud. Het volledige team bestaat naast de twee uit Cathelijn Peeters, Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte. De groep trekt zich aan elkaar op en ook Bol heeft daar veel aan gehad. De anderen zien hoe erg ze voor haar sport leeft.

“Femke is heel goed in structuur en discipline", zegt Saalland tegen Het Parool. Bol is veel bezig met het analyseren van haar prestaties: "Ze schrijft alles op in boekjes. Dan heb je het over tijden en aanwijzingen. Wat er goed ging in trainingen en wat niet. Dat doe ik inmiddels ook. Het enige verschil is dat Femke vijf boekjes heeft en ik één.”

Bol, Klaver, Saalland en Peters na het winnen van de 4 x 400 meter estafette op het WK van 2023. © Getty Images

'Beter dan vorig jaar'