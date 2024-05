'Bewakers duwden haar handdoek opzij om haar borsten te bekijken': Basketbalster zat vast in Russisch strafkamp

Twee flesjes cannabisolie die ze vergeten was uit haar tas te halen, leverden de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner (33) een helse tijd in Rusland op. Tien maanden zat ze in een strafkamp daar, voordat ze werd vrijgelaten in ruil voor een wapenhandelaar die in Amerika vast zat. Ze schreef een boek over die tijd.

Om dat boek (Coming Home) te promoten, gaf ze de afgelopen dagen interviews in Amerika. De Volkskrant keek en luisterde naar die interviews en tekende de opvallendste uitspraken op. Griner speelde in Rusland voor een club, buiten het seizoen in de WNBA om. Ze had zich verslapen voor haar vlucht van Amerika naar Rusland en daar ging het mis. In alle haast vergat ze de cannabisolie, die ze door een dokter voorgeschreven kreeg, uit haar tas te halen.

'Ik wist meteen dat ik in de problemen zat'

Wat volgde was een arrestatie op het vliegveld van Moskou. In Amerika was dat spul legaal, in Rusland verre van dat. "Ik wist meteen dat ik in de problemen zat", herinnert ze zich nog. Voor ze het wist zat ze in een politiecel. Ze kreeg negen jaar cel, maar kwam dus al na tien maanden vrij. Maar in de tussentijd werd ze van een politiecel, naar een vrouwengevangenis en naar een strafkolonie getransporteerd. Ze beleefde daar heftige tijden.

Lesbisch

Zo schrijft ze dat urenlang met dunne kleding de vrieskou werd ingestuurd. Ze werd vervoerd met haar knieën tegen haar kin in kleine personenwagens en werd vernederd door bewakers. Ze vreesde voor haar veiligheid, omdat ze een lesbische vrouw is en openlijk voorvechter is van lhbti-rechten.

'Ze werd een freak genoemd'

'Door bewakers werd ze bespot', tekent De Volkskrant op uit het boek van Griner. 'Een Russische celgenote die vloeiend Engels sprak, vertaalde voor haar wat ze over haar zeiden. Ze werd een man genoemd. Een freak. Een van de bewakers duwde haar handdoek na een douchebeurt opzij met zijn wapenstok, zodat hij haar borsten kon bekijken.'