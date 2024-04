Nederlandse 3x3-basketballers grijpen mis bij eerste kans op olympisch ticket

Zowel de mannenploeg als het vrouwenteam van de Nederlandse 3x3-basketballers zijn er in Hongkong niet in geslaagd om het olympisch kwalificatietoernooi te winnen. Het is gelukkig niet de enige kans voor plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs.

De vrouwen, Europees kampioen, verloren in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Hongkong met 20-12 van Polen. Regerend olympisch kampioen Letland was in overtime nipt te sterk voor de mannen (15-14). Alleen de winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Spelen.

De vrouwen krijgen in ieder geval nog twee kansen om zich voor het eerst te kwalificeren voor de Spelen, de eerste begin mei. De mannen, die in Tokio vijfde werden, doen ook mee aan dat toernooi. Als Letland dit toernooi in Hongkong weet te winnen, mogen de mannen ook nog naar een derde OKT.

De relatief nieuwe sport staat komende zomer in Parijs voor de tweede keer op het olympische programma.