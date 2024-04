16-jarig tennistalent op Snapchat: 'Gasten, ik speel tegen Rafael Nadal!'

De 16-jarige Darwin Blanch kon zijn geluk niet op. Het Amerikaanse tennistalent kreeg te horen dat hij op het ATP-toernooi in Madrid tegen de legendarische Rafael Nadal speelt.

Hij dook meteen zijn Snapchat in om het met zijn vrienden te delen. Blanch deed zijn hand voor zijn mond uit verbazing en maakte een selfie. Daarbij zette hij de tekst: 'Guys, I play Nadal, wtf.'

Blanch kreeg een wildcard voor het toernooi in Madrid en zag later dus dat hij het opnam tegen Nadal. De wedstrijd staat donderdag om 11:00 uur op het programma. Ondanks dat Blanch onder de Amerikaanse vlag tennist, snapt hij heel goed wat voor legende Nadal is in de sport. De vader van Blanch is namelijk Spaans, net als de 37-jarige Nadal.

Rijke carrière van Rafael Nadal

Waar de carrière van Blanch net begint (hij speelde pas één profwedstrijd), daar won Nadal alles wat er te winnen valt in de tenniswereld. Hij schreef alle Grand Slams meer dan eens op zijn naam en won in 2008 ook goud op de Olympische Spelen.

Vorige week keerde hij in Barcelona terug op de baan, na een paar maanden blessureleed. Nadal maakte in januari al zijn comeback nadat hij er bijna een jaar uitleg, maar raakte toen direct weer geblesseerd.