Cody Gakpo wordt vader en ontbreekt tijdens derby tussen Everton en Liverpool: 'Hij heeft het best mogelijke excuus'

Een opvallende afwezige bij Everton - Liverpool. Cody Gakpo is er niet bij. Volgens trainer Jïurgen Klopp is er niets mis met de Nederlander. Er is juist goed nieuws: Gakpo kan elk moment vader worden.

De aanvaller heeft een relatie met Noa van der Bij. In januari maakte het stel bekend in verwachting te zijn van het kind, "Tot snel kleine", schreef de Oranje-international destijds op zijn Instagram. Dat moment lijkt dus nabij, want Van der Bij staat op het punt te bevallen. Gakpo is daarom dus afwezig.

Zijn manager Jürgen Klopp bevestigt aan Sky Sports dat Gakpo er inderdaad niet bij is. "Hij heeft vermoedelijk het best mogelijke excuus", zo vindt de Duitser. "De timing is niet geweldig, maar het belangrijkste is dat ze op dit moment hun baby verwachten, misschien wel nú." Omdat Diogo Jota geblesseerd is, zit Liverpool dun in de aanvallers.

Van Dijk en Gravenberch

Virgil van Dijk staat uiteraard gewoon in de basis. Ryan Gravenberch moet genoegen nemen met een plek op de bank. De derby is cruciaal voor The Reds. Liverpool moet winnen om in punten gelijk te komen met koploper Arsenal, dat dinsdag al met 5-0 van Chelsea won. Ook Manchester City, dat vier punten en twee duels minder heeft, is nog volop in de titelrace.