Twee duels op vrijdag en geen voetbal op zaterdag: dit is waarom speelronde 32 in de Eredivisie 'anders' is

De Eredivisie kende in speelronde 31 al een bijzonder schema, met wedstrijden op woensdag, donderdag en zondag. Geen wedstrijden op vrijdag en zaterdag. Ook speelronde 32 is een bijzondere speelronde. Dit is waarom.

Zo zagen we op vrijdagavond om 20:00 uur ineens twee wedstrijden gespeeld worden, terwijl één duel op vrijdag 'normaal' is. Almere City - Heerenveen én Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles openden speelronde 32 en beide wedstrijden eindigden in een gelijkspel.

Geen voetbal op zaterdag

Wie zich dan verheugde op lekker Eredivisie-voetbal op zaterdag, komt bedrogen uit. Het speelschema voor zaterdag 4 mei 2024 is helemaal leeg. Dat heeft de KNVB gedaan omdat op 4 mei Dodenherdenking is in Nederland. Op die dag staat om 20:00 uur iedereen twee minuten stil om oorlogsslachtoffers te herdenken. Hierdoor is er geen ruimte voor voetbal.

Ongunstige aftraptijden

Zeker niet gezien de aftraptijden van de zaterdagwedstrijden die normaal gesproken wel gespeeld worden in de Eredivisie. Alleen de wedstrijd die normaal om 16:30 uur begint, zou geen 'last' ondervinden van Dodenherdenking. De wedstrijd zou dan ver voor 20:00 uur klaar zijn, maar fans zijn dan nog wel in het stadion of in ieder geval massaal onderweg. De wedstrijden die om 18:45 uur, 20:00 uur en 21:00 uur zouden beginnen, vallen allemaal of live in Dodenherdenking of terwijl fans naar het stadion onderweg zijn of er al zitten.

Stilstaan

Daarnaast vindt de KNVB het belangrijk dat er stil wordt gestaan bij de oorlogsslachtoffers. Daarom besloot de bond helemaal geen wedstrijden in te plannen in de Eredivisie. Dus werd er op vrijdag een wedstrijd bij gezet en is ook de zondag volgepropt met Eredivisie-voetbal. En er is zelfs een wedstrijd op maandag.

Vanavond om 20:00 uur is Nederland stil ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en slachtoffers van oorlogen en conflicten wereldwijd. #Dodenherdenking pic.twitter.com/lmeAlmRx5p — KNVB (@KNVB) May 4, 2024

Zes wedstrijden op zondag

Op zondag zien we liefst zes wedstrijden gepland staan, waarvan PSV - Sparta de meeste aandacht oplevert. Dat is namelijk de kampioenswedstrijd van de club uit Eindhoven en die begint al om 12:15 uur. Op diezelfde tijd is ook de aftrap van Heracles - RKC. Om 14:30 uur zijn vervolgens ook twee duels (FC Utrecht - Vitesse en Volendam - Ajax) en zijn er ook duels om 16:45 uur (AZ - Twente) en 20:00 uur (Feyenoord - PEC Zwolle).

Om de zondag niet nóg een wedstrijd te hoeven geven, is er bij hoge uitzondering ook een duel op maandagavond. Excelsior - NEC op maandag 6 mei om 20:00 uur is de afsluiting van de bijzondere speelronde 32 van de Eredivisie.

