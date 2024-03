Conor McGregor verbreekt naar eigen zeggen record van The Rock: 'Ben de bestbetaalde debuutacteur'

Conor McGregor maakt zijn filmdebuut in de film Road House, die donderdag in première is gegaan. Naar eigen zeggen is hij de bestbetaalde debuutacteur ooit, waarmee hij het record van Dwayne Johnson verbreekt.

The Rock kreeg in 2001 liefst 5.5 miljoen dollar voor zijn rol in The Mummy Returns. Dat is omgerekend ongeveer vijf miljoen euro. McGregor heeft naar eigen zeggen dus meer dan die vijf miljoen gekregen voor zijn rol in Road House. De Ier heeft de tweet (X) waarin hij het nieuws meldde wel weer verwijderd.

De Ierse MMA-vechter gaat uit de kleren in de openingscène en zijn moeder, die meegaat naar de première, heeft geen idee. McGregor speelt samen met Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal in de film over een ex-UFC vechter die een baan als uitsmijter van een club aanneemt. Hij is enthousiast over zijn filmdebuut, maar ook zenuwachtig voor de première waarin hij naakt te zien zal zijn.

"Mijn moeder komt met me mee naar de première morgen en ze heeft geen idee! Ik ben een beetje zenuwachtig daarover, maar heb er ook heel veel zin in." Zijn drie zonen zullen de film nooit te zien krijgen. "Natuurlijk mogen zij het niet kijken en dat gaat ook nooit gebeuren om eerlijk te zijn."

McGregor kon ook zijn vecht-skills laten zien in de film, tot ongenoegen van de stuntmannen die meewerkten. "Er waren verschillende stuntdubbels en die hadden het erg zwaar, maar ik moest door blijven gaan", vertelt de Ier. "Ik moest vanuit een draai in zijn ribben trappen en de regisseur bleef vragen om het opnieuw te doen. Die man lag al op de grond."

Al met al vond McGregor zijn eerste acteerklus "een geweldige ervaring." "Er was een geweldige crew en cast die heel geduldig met mij waren."