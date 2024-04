Moeder Mathieu van der Poel vertelt over haar zoon: 'Je kon hem geen twee minuten alleen laten'

Mathieu van der Poel is zondag een van de topfavorieten voor de winst in Luik-Bastenaken-Luik. De moeder van Mathieu is er altijd bij en wil het liefst zo min mogelijk horen en zien. Roxanne Bertels, de vriendin van Van der Poel moet haar oortjes indoen als ze de wedstrijd volgt.

In een interview met Het Nieuwsblad vertelt Corinne Poulidor, de moeder van Mathieu van der Poel, hoe het was om de vrouw te zijn van een coureur met twee baby's. "Na de geboorte van David en Mathieu zei iedereen: 'jij hebt zo'n mooi leven. Je man is wielrenner, je hoeft niet te gaan werken.' Nee, maar ik zat wel alleen thuis met twee baby's, in een land waar ik nog geen vrienden of sociaal netwerk rond mij had."

Met twee baby's en een man die veel weg is, was het niet altijd even makkelijk voor Corinne. Ze heeft haar kinderen grotendeels alleen opgevoed, maar daar is ze ook zeker trots op. "Het waren de twee drukste kinderen van de wereld. Zeker Mathieu kon je geen twee minuten alleen laten. Een deugniet. Hij heeft ooit zijn elleboog gebroken, volgens het officiële verhaal omdat hij aan het pingpongen was met slippers aan en daarover was gestruikeld. Onlangs pas, twintig jaar later, heb ik gehoord wat er echt is gebeurd. Mathieu was van een veel te hoge bank naar beneden gesprongen. Twintig jaar lang hebben de broertjes dat voor mij verzwegen."

De broers Van der Poel

De broer van Mathieu van der Poel, David, is ook een coureur maar ondertussen gestopt met rijden vanwege heel veel blessures. Voor Corinne was dat een lastige situatie. "In de cross was dat soms moeilijk. Na afloop zaten we allemaal samen in de mobilehome: Mathieu had gewonnen en David moest dan afstappen omdat hij te veel last had van zijn rug. Als mama zit je daar tussenin. Blij voor Mathieu, maar het gevoel dat overheerst is toch: waarom kan het ook niet lukken voor David?"

David gaat niet vaak mee naar de koers, omdat hij het liever op de televisie kijkt. Corinne is er wel altijd want dat is voor haar perfect. "Het is raar, maar als je op de koers bent, weet je van niks. Zo wil ik het. Niks horen, niks zien, niks weten. Ik sta vaak naast Roxanne (de vriendin van Mathieu), die de koers volgt op haar telefoon. Ze weet ondertussen al dat ze oortjes moet aandoen."

Wielerlegende Raymond Poulidor

Corinne Poulidor is dochter, vrouw en moeder van renners. Haar vader, wielerlegende Raymond Poulidor, was enorm populair in Frankrijk en werd 3 keer 2de in de Tour de France en vocht legendarische gevechten uit met Jacques Anquetil en Eddy Merckx. Doordat Poulidor altijd 2de werd, kreeg hij de bijnaam L'éternel second - de Eeuwige Tweede.

Haar man Adrie van der Poel won in 1988 Luik-Bastenaken-Luik die hun zoon Mathieu zondag moet gaan rijden. Vader Adrie ziet Mathieu zondag ook winnen. Zo vertelde hij in Het Nieuwsblad: "Als ik Luik-Bastenaken-Luik kan winnen, dan kan hij het ook." Adrie vindt dat de Nederlandse wereldkampioen meer kans heeft dan in de Amstel Gold Race.

Start Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik is zondag op verschillende zenders te bekijken. Deze zenders beginnen ook op verschillende tijden met hun uitzending. Zo begint Eurosport 1 om 12:30 uur met het uitzenden van de koers. Bij de NOS beginnen ze om 13:10 uur met de uitzending en VRT1 (Sporza) start twintig minuten later dan de Nederlandse collega's.