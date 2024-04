Mathieu van der Poel bereidt zich in zonnig en heuvelachtig Spanje voor op wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik

Geen wind, hagel en onweer, maar volop zon en aangename temperaturen voor Mathieu van der Poel. De Nederlandse wereldkampioen wil zondag vlammen in Luik-Bastenaken-Luik en pakte daarom een paar dagen geleden het vliegtuig naar Spanje om zich optimaal voor te bereiden.

Afgelopen zondag wist Van der Poel geen potten te breken in de Amstel Gold Race. Hij zag Tom Pidcock winnen, maar de winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen speelde zelf geen rol van betekenis. Hij werd 22e. Een teleurstelling voor de Nederlander, die kort na de race in Limburg naar Spanje vloog om zich daar voor te bereiden op Luik-Bastenaken-Luik.

Op het Strava-account van Freddy Ovett, een offroad-wielrenner waar Van der Poel wel vaker mee traint, is te zien dat Van der Poel in Spanje in de regenboogtrui te bewonderen is. Ovett pikte op maandag, dinsdag en woensdag de nodige hoogtemeters mee en uit de foto's blijkt dat de wereldkampioen met hem mee op pad was.

Van der Poel komt graag in Spanje

Van der Poel is trouwens wel vaker in Spanje op de fiets te vinden. Toen hij Parijs-Roubaix won, stapte hij 's avonds al in het vliegtuig naar het Zuid-Europese land. De Nederlander kocht een paar jaar geleden een huisje in het dorpje Moraira, aan de kust van de Middellandse Zee. Daar was hij deze winter ook vaak aan het trainen.

Concurrentie van Pogacar en Pidcock

Komende zondag doet Van der Poel voor de tweede keer in zijn leven mee aan Luik-Bastenaken-Luik. In 2020 werd hij knap zesde. Mocht Van der Poel winnen, dan schrijft hij wederom een mooi geldbedrag bij. De winnaar krijgt 20.000 euro bijgeschreven op de rekening. Dan moet de Nederlander in de Ardennen wel af zien te rekenen met onder meer Tadej Pogacar en Tom Pidcock.