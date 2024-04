Prijzengeld Luik-Bastenaken-Luik | dit levert de derde plek van Mathieu van der Poel en Demi Vollering op

Luik-Bastenaken-Luik hoort bij de grootste wielerklassiekers ter wereld en daarom is er een serieuze som geld te verdienen voor de deelnemende wielrenners. Check hier het prijzengeld voor Luik-Bastenaken-Luik, de laatste voorjaarsklassieker.

La Doyenne werd zondag 21 april verreden. Mathieu van der Poel stond ook weer aan de start, nadat hij afgelopen zondag geen kans maakte op de overwinning bij de Amstel Gold Race. De Nederlander had even daarvoor nog de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam gezet. Hij hoopte in België dan ook op eerherstel. Zijn beste resultaat bij Luik-Bastenaken-Luik is zesde in 2020. Daar kwam een derde plek bij, want er was geen houden aan bij Tadej Pogacar, die zijn eerste voorjaarsklassieker reed én won.

Tadej Pogacar geeft Mathieu van der Poel het nakijken en pakt zege in Luik-Bastenaken-Luik Tadej Pogacar heeft op overtuigende wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. Op 35 kilometer van de finish reed de klimmer weg en gaf hij onder andere Mathieu van der Poel het nakijken.

Luik-Bastenaken-Luik behoort tot de belangrijkste wielerwedstrijden van het jaar. Wielerbond UCI heeft de klassieker ingedeeld in Groep 1, samen met andere koersen als Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Lombardije. Bij die races is aardig wat prijzengeld te verdienen. In totaal wordt er 50.000 euro verdeeld en dat gaat als volgt.

Klassement Prijzengeld Eerste plek 20.000 euro Tweede plek 10.000 euro Derde plek 5.000 euro Vierde plek 2.500 euro Vijfde plek 2.000 euro Zesde en zevende plek 1.500 euro Achtste en negende plek 1.000 euro Tiende tot en met twintigste plek 500 euro

Prijzengeld Mathieu van der Poel

Pogacar wint dus 20.000 euro met zijn eerste voorjaarsklassieker. Van der Poel moet het doen met 'maar' 5.000 euro. Romain Bardet, de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik, mag 10.000 euro bijschrijven.

Prijzengeld vrouwen

Demi Vollering probeerde nog te sprinten in de laatste meters, maar kwam tekort om Grace Brown en Elisa Longo Borghini te kloppen. De Nederlands kampioene werd dus, net als Van der Poel, derde in Luik-Bastenaken-Luik en mag ook 5.000 euro bijschrijven.

Verrassende winnaar Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen, Demi Vollering sprint naar derde plek Demi Vollering durfde in de finale van Luik-Bastenaken-Luik lang te wachten, maar deed dat uiteindelijk nét te lang. Ze zag een verrassende naam als eerste over de streep komen in de voorjaarsklassieker: Grace Brown. Zij werd, voor de Nederlands kampioene, de winnares van 'La Doyenne'.

Nederlandse winnaars van Luik-Bastenaken-Luik

Deze bedragen gelden voor de mannen en vrouwen. De Nederlandse vrouwen zijn véél succesvoller dan de Nederlandse mannen bij Luik-Bastenaken-Luik. Sinds de oprichting van de mannenrace in 1982 wonnen er vier Nederlanders, waarvan Wout Poels in 2016 als laatste. Eerder wonnen Adrie van der Poel, Steven Rook en Ab Geldermans ook.

De vrouwen rijden de koers sinds 2017, inmiddels dus zeven keer. Daarvan was zesmaal een Nederlandse de snelste: twee keer Anna van der Breggen, twee keer Annemiek van Vleuten en twee keer Demi Vollering.