Vader van Mathieu van der Poel ziet zijn zoon ook Luik-Bastenaken-Luik winnen: 'Als ik het kan, kan hij het ook'

Mathieu van der Poel is zondag een van de topfavorieten voor de winst in Luik-Bastenaken-Luik. Hij zou dan in de voetsporten treden van zijn vader Adrie, de de wielerklassieker eerder al won. Adrie heeft in elk geval heel veel vertrouwen in de wereldkampioen.

Adrie won in 1988 Luik-Bastenaken-Luik en blikte bij Het Nieuwsblad vooruit op aankomende editie, met zijn zoon Mathieu als een van de favorieten. De Nederlandse wereldkampioen won dit voorjaar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar kwam er vorige week in de Amstel Gold Race niet aan te pas. "Mathieu heeft in Luik meer kans dan in de Amstel Gold Race", vindt vader Adrie.

Hij legt uit waarom. "Toen was iedereen alleen maar op hem gefixeerd. Een aantal goeie renners heeft daar echt de kans op een zege laten liggen omdat ze alleen maar met hem bezig waren." Uiteindelijk ging Tom Pidcock er met de zege vandoor. Hij is zondag ook een grote kanshebber voor de overwinning.

'Goed dat Pogacar er bij is'

Wie ook aan de start verschijnt, is tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar. De Sloveen is de absolute topfavoriet, maar dat komt volgens Adrie wel goed uit. "Dat is beter voor Mathieu, want dan wordt er niet alleen op hem gelet." Adrie verwacht een spannend duel, maar gelooft wel degelijk in zijn zoon. "Als ik Luik-Bastenaken-Luik kan winnen, dan kan hij het ook. Deze wedstrijd was niet op mijn lijf geschreven, maar ik heb er altijd mooie uitslagen gereden."

Zelf schoof Mathieu zijn concurrent Pogacar deze week naar voren als favoriet. De Nederlander was vol lof over zijn rivaal: "Een pure klasbak die zondag op zijn favoriete terrein koerst en die een sterke ploeg om zich heen heeft."

Ook support van Lance Armstrong

Lance Armstrong, de Amerikaan die zeven keer de Tour won, denkt overigens ook dat Van der Poel kans maakt. Na de zege in Parijs-Roubaix was hij in zijn podcast THE MOVE vol lof over de Nederlander en bombardeerde hij hem tot favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik. "Het is geen perfecte koers voor hem, maar de man die we Parijs-Roubaix hebben zien winnen, kan zeker Luik-Bastenaken-Luik winnen."

Mocht Van der Poel niet winnen, dan is er volgens Adrie geen man overboord. Het voorjaar is toch al geslaagd. "De Ronde van Vlaanderen was dit voorjaar Mathieu zijn doel, om die in de trui van de wereldkampioen te winnen. Net als Parijs-Roubaix."

Start Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik is zondag op verschillende zenders te bekijken. Deze zenders beginnen ook op verschillende tijden met hun uitzending. Zo begint Eurosport 1 om 12:30 uur met het uitzenden van de koers. Bij de NOS beginnen ze om 13:10 uur met de uitzending en VRT1 (Sporza) start twintig minuten later dan de Nederlandse collega's.

Luik-Bastenaken-Luik Femmes

De vrouwelijke koers van Luik-Bastenaken-Luik staat zondag ook op het programma, en staat garant voor spanning. Aan de start staan toppers als titelverdedigster Demi Vollering, Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini en Yara Kastelijn. Zeker Vollering hoopt zondag voor de derde keer zege te vieren in Luik. Voor de Nederlandse, die vertrekt bij haar ploeg SD Worx, zou dit haar eerste overwinning van het seizoen betekenen.

Luik-Bastenaken-Luik Femmes wordt op dezelfde dag gereden als de mannen. Na de finish van de mannen rond 16:30 uur schakelen NOS en VRT1 (Sporza) over naar de vrouwen. Eurosport 1 start om 16:55 uur met het uitzenden van de vrouwenkoers. De verwachting is dat de vrouwen rond 18:00 uur finishen in Luik.