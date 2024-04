Dit is de supersnelle nieuwe elektrische wagen van Michael van Gerwen

Michael van Gerwen is langs de bekende BMW dealer in 's-Hertogenbosch gegaan en heeft daar een echte 'beauty' opgehaald. Het is dit keer geen auto op benzine, maar toch een mega snelle en dus milieuvriendelijke.

Aan het model te zien en de 'M' aan de zijkant, heeft Michael van Gerwen een BMW i7 xDrive 60 M-Sport aangeschaft bij zijn bekende BMW dealer in 's-Hertogenbosch.

Dat wordt veel inhalen voor Mighty Mike, want dat is té gemakkelijk met een acceleratie van 4,7 seconden van 0-100 km/u en een totaal vermogen van 544pk. Met een actieradius van 589 - 624 km kom je nog een aardig stukje op weg voordat je weer aan de laadpaal moet.

Meer dan 150.000 euro

Deze versie van de BMW i7 is vanaf 153.450 euro beschikbaar, maar hoe duur hij precies uitvalt, hangt helemaal af van wat MVG er allemaal op wil hebben.

Het is niet de eerste keer dat Michael van Gerwen bij deze specifieke BMW dealer te vinden is. Vorig jaar was de Nederlandse darter er ook al, maar toen voor een BMW X6 M50i.

Mighty Mike houdt in ieder geval ook van een Mighty BMW gezien de keuzes voor de M-sport versies. Met een vermogen van 530pk en een acceleratie van 4,3 seconden van 0-100 km/u, wordt het nog een spannende race tussen zijn eigen auto's.

Wagenpark Van Gerwen

Als samenwerkingspartner van BMW en liefhebber, zijn dit niet de enige twee BMW's die Van Gerwen in zijn garage heeft staan. En is het ook nog eens niet zijn eerste 7-serie. Mighty Mike was namelijk al trotse eigenaar van een BMW 745Le. De nieuwprijs van dit model ligt zo rond de 120.000 euro.

En daarnaast was er ook nog deze BMW 7-serie die hij in de zomer van 2019 kocht.

Maar het was niet alleen maar BMW. Van Gerwen maakte ook nog eens een uitstapje naar een Rolls Royce. Weliswaar een tweedehandsje van 10 jaar oud, maar wel eentje met een sterke V12 die goed is voor 572pk. De nieuwprijs van dit beest was dik 300.000 euro.