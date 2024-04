Interne mail bevestigt onveilig gevoel van Nederlandse atleten vanwege stiekem gefilmde sekstape

De Olympische Spelen komen steeds dichterbij, maar al maandenlang voelt een deel van de atleten op het topsportcentrum Papendal zich onveilig. Na seksueel grensoverschrijdend gedrag van een atleet en het optreden van de Atletiekunie hierop, houdt de onrust aan. Uit een interne mail blijkt dat de atletencommissie de onveilige gevoelens bevestigt.

Trouw heeft een mail in handen van de atletencommissie van de Atletiekunie waarin wordt aangegeven dat er inderdaad gevoelens van onveilihgheid en onvrede leven door seksueel grensoverschrijdend gedraag. De mail is ondertekend door alle leden van de commissie. Dat zijn Nadine Visser, Douwe Amels, Lisanne de Witte, Thijmen Kuper, Noah Schutte, Amy Simons, Koen van der Wijst en Melissa Boekelman.



De krant bracht vorige week al het nieuws dat de gevoelens speelde bij atleten en dat blijkt dus uit de interne mail. In dat bericht staat verder dat de commissie pal staat voor een veilige trainingsplek en dat 'het gedrag zoals besproken in Trouw daar niet in past'.

In een onderzoek van Trouw kwam er naar voren dat een mannelijke atleet een vrijpartij met een andere vrouwelijke atleet zonder haar medeweten met zijn telefoon heeft gefilmd. Verder zou hij het seksfilmpje ook verspreid hebben. De mannelijke atleet ontkent het verspreiden van het filmpje, maar hij ontkent niet dat hij het gefilmd heeft. Als er gevraagd wordt waarom hij het gefilmd heeft zonder haar toestemming, antwoordt hij met: "Weet ik niet. Dat is inderdaad mijn fout. Dat had nooit mogen gebeuren."

Sportief succes het belangrijkst

Ondanks dat beide atleten fulltime bij de Papendal-selectie trainen, houdt de Atletiekunie de zaak intern en doet het af als privézaak. Een deel van de atleten is het er niet mee eens dat de Atletiekunie het een privézaak vindt. Zo verwoordt een vrouwelijke collega: "Als vrouwelijke topsporter moet je het gevoel hebben dat als jou iets overkomt, de bond vierkant achter jou gaat staan. Dat mist hierdoor heel erg. Als de 'dader' maar belangrijk genoeg is voor het halen van sportief succes, wordt hem uiteindelijk toch de hand boven het hoofd gehouden."

"We zijn soms wekenlang samen, delen dan ook gemeenschappelijke ruimtes en hebben vaak weinig en strakke sportkleding aan."

Een andere atleet legt uit dat het bij de Papendal-selectie juist niet als privésituatie kan worden bestempeld. "Bij stiekem filmen ben je ook als andere vrouw opeens op je hoede, zeker in ons geval. Wij werken in een kwetsbare setting: zijn soms wekenlang samen op stage in het buitenland, delen dan ook gemeenschappelijke ruimtes en hebben vaak weinig en strakke sportkleding aan."

Het optreden van de Atletiekunie wordt door een atleet als 'schijnvertoning' omschreven. Meerdere sporters verklaren het gevoel te hebben dat je met alles weg kan komen, mits je belangrijk bent voor de ploeg.

Hoe gaat het nu op Papendal?

Op 11 maart verscheen de mannelijke atleet in kwestie weer op Papendal. Sommige selectieleden schrikken hiervan. De omgang tussen sommige vrouwen en de mannelijke atleet verloopt stroef. De vrouwelijke atleet waarvan het seksueel getinte filmpje gemaakt was, wil niet langer met de groep trainen na zijn terugkomst.

"Het is ons duidelijk dat als een goed presterende man nog verder gaat in grensoverschrijdend gedrag, daar helemaal niets aan gedaan wordt."

Een andere atleet ziet de hele affaire als de oorzaak van een extra drempel om intern aan de bel te trekken. "Het is ons duidelijk dat als een goed presterende man nog verder gaat in grensoverschrijdend gedrag, daar helemaal niets aan gedaan wordt."

Niet alle vrouwelijke atleten voelen zich onveilig na de hele affaire. Bij een deel van de nationale selectie blijft echter wel die onvrede bestaan over het meten met twee maten. Meerdere sporters zijn ervan overtuigd dat het anders was afgelopen als het ging om een atlete met grote medaillekansen.