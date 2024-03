Joy Beune en Kjeld Nuis genieten van vrije tijd: schaatskoppel duikt keuken in

Joy Beune en Kjeld Nuis kunnen na een lang schaatsseizoen lekker gaan uitrusten en dus is het ook tijd voor andere dingen. Het schaatskoppel liet het huis verbouwen, maar zelf laten ze zien ook heel handig te zijn. Beune en Nuis zijn namelijk de keuken ingedoken.

Het schaatskoppel deelde donderdag via Instagram dat ze druk bezig zijn geweest met het maken van een taart. Tenminste daar gaan we maar vanuit, want we zien alleen het eindresultaat. Wat voor taart het precies is, valt er niet uit op te maken, maar het ziet er in ieder geval lekker uit. Beune en Nuis hebben zelf maar gelijk een stukje genomen met een kopje koffie erbij.

De foto die gedeeld werd door Beune en Nuis van hun taart. © Instagram / Joy Beune & Kjeld Nuis

'Genieten van een bad'

Beune en Nuis maakten van de vrije tijd gebruik om hun huis te laten verbouwen. Het koppel had dat expres gepland na afloop van het seizoen zodat ze tijdens de wedstrijden geen afleiding zouden hebben. Het schiet ook al aardig op. Dat vertelde Beune afgelopen weekend toen ze voor het goede doel aanwezig was bij de Hollandse 100.

Gamende Nuis krijgt waarschuwing

Nuis heeft het sowieso wel naar zijn zin nu hij even rustig aan kan doen op schaatsgebied. Eerder deze week was hij lekker aan het gamen met niemand minder dan The King of Kickboxing Rico Verhoeven. Hij moet wel een beetje oppassen daarmee, want hij besteedde een periode meer tijd aan het gamen dan aan zijn vriendin. Verhoeven zei toen dat Nuis snel uit eten moest gaan met Beune. Sindsdien is zijn gamegedrag wel verminderd volgens haar vriend.

Mooie afsluiting

Beune sloot het seizoen geweldig af. Ze werd als zevende Nederlandse vrouw wereldkampioene allround. In het Duitse Inzell reed ze zelfs de baanrecords op de 1500 meter en de 3000 meter uit de boeken. Op de WK afstanden had ze een maand eerder verrassend goud gepakt op de 5000 meter.

Nuis sloot het seizoen enigszins teleurstellend af met een vierde plaats op de WK sprint. De rest van het seizoen was hij wel erg sterk. Waar generatiegenoten als Thomas Krol en Irene Schouten hun afscheid aankondigen, reed de 34-jarige Nuis misschien wel beter dan ooit. Hij pakte op de WK afstanden zilver op de 1500 meter en brons op de 1000 meter.