Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis gaat huis verbouwen: 'Kunnen wij ook een beetje helpen'

Joy Beune kan met haar gouden medaille op de WK allround lekker thuis gaan genieten van haar succes. Althans, dat zou je denken. De schaatsster woont met haar vriend Kjeld Nuis in Heerenveen. Aan dat huis gaat het nodige gebeuren, Beune en Nuis gaan verbouwen.

Daags na haar succes in Inzell ontving Beune de aannemers voor de verbouwing. "Tijdens het seizoen komt zoiets niet goed uit, nu vind ik dat prima", zegt ze in gesprek met Tubantia. "De verbouwing hadden we gepland voor direct na de afsluiting van de wedstrijden. Kunnen Kjeld en ik de mannen ook een beetje helpen."

Nuis zet de koffie, Beune helpt op haar eigen manier. "Mijn taak is een beetje opruimen en stofzuigen, dat soort dingetjes. Ja, het leven gaat gewoon door", lacht ze. "Ook voor een wereldkampioen. Er is weinig veranderd hoor!"

Dit is het huis van Beune en Nuis

In 2020 kocht Nuis het huis voor 500.000 euro, blijkt uit data die bekendeburen.nl inzag. De vraagprijs was toen 519.000 euro, maar Nuis kreeg het dus iets goedkoper. Het huis is gebouwd in 2016 en heeft energielabel A. Volgens Huispedia is de woning inmiddels ruim 700.000 euro waard, wat erop kan wijzen dat Nuis het huis heeft laten verbouwen. Of het heeft te maken met inflatie, dat kan ook.

Grote tuin

De vrijstaande woning heeft een woonoppervlakte van 192 vierkante meter en heeft vier slaapkamers. Het huis staat op een enorm perceel van 550 vierkante meter. De tuin is dus zeer ruim.

Sinds 2019 een stel

Nuis en Beune zijn sinds 2019 een stel. Ze schaatsen alleen niet bij hetzelfde team. Beune doet dat bij Team IKO en Nuis bij Reggeborgh. Voor beide schaatsers is de vakantie begonnen. Beune won dus goud op het WK allround, terwijl Nuis een paar dagen eerder buiten de medailles viel op het WK sprint.

Medailles

Nuis pakte op de EK afstanden goud op de 1000 meter, Beune pakte op de 1500 meter brons op dat toernooi. Op de WK was het andersom: Beune pakte goud op de 5000 meter, terwijl Nuis brons won op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter. Met al die medailles, met ook nog resultaten op NK's en World Cups, moeten Nuis en Beune misschien een muurtje bijbouwen om ze op te hangen. Of ze gooien ze in een doos op zolder...

