Koning Willem-Alexander trapt op ongemakkelijke wijze een balletje met de Spaanse koning Felipe

Koning Willem-Alexander ontving woensdag de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. In de avond was er een groot diner en daar werden ook verschillende sporters uitgenodigd. Niet vreemd, want Willem-Alexander is nu eenmaal een sportliefhebber. Hij trapte voorafgaand aan het diner zelfs een balletje met Felipe, maar erg soepel ging dat niet.

De Nederlandse en de Spaanse koning bezochten samen een Cruyff Court in Betondorp. Die locatie was natuurlijk niet per ongeluk uitgekozen, want dat is de geboorteplek van Johan Cruijff. De in 2016 overleden oud-voetballer was natuurlijk niet alleen een clubicoon van Ajax, maar ook van FC Barcelona. De Cruyff Foundation, die de velden aanlegt, is ook een Nederlands-Spaanse stichting.

Willem-Alexander nam samen met Felipe een bezoekje aan het veldje en uiteraard moesten ze ook even een balletje trappen. Erg lang duurde dat niet, want een mooi pak is natuurlijk niet de beste kleding. Het werd ook wel duidelijk dat er door hun koningsschap geen grote voetballers verloren zijn gegaan, want erg soepel zag het er allemaal niet uit.





Staatsbanket met Estavana Polman en Frenkie de Jong

Later op de avond was er een staatsbanket waar de beide koningen uiteraard bij aanwezig waren. Voor het luxueze diner was ook een hele groep sporters aanwezig. Frenkie de Jong, Estavana Polman, Rafael van der Vaart en Ronald Koeman waren ook uitgenodigd en probeerden hun beste beentje voor te zetten met de outfits.

Heel speciale dag voor Estavana Polman, Rafael van der Vaart, Frenkie de Jong en Ronald Koeman Een aantal Nederlandse (ex-)sporters beleefde woensdag een dag om nooit meer te vergeten. Bij het staatsbanket van de Spaanse koning en koningin tijdens hun bezoek aan Nederland, waren onder anderen Estavana Polman en Frenkie de Jong uitgenodigd.

Sportliefhebber

Willem-Alexander maakt er geen geheim van dat hij groot sportliefhebber is. Thuis zorgt dat trouwens wel voor wat frictie, want de koning is fan van Ajax, terwijl koningin Maxima juist Feyenoord een warm hart toedraagt.

Willem-Alexander is regelmatig bij allerlei sportevenementen te vinden in binnen- en buitenland en was ook vijftien jaar lang lid van het Internationaal Olymisch Comité. Hij leeft ook vaak heftig mee met de sporters.