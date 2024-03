Koning Willem-Alexander meldt zich razendsnel bij gouden shorttrackvrouwen: 'Heel cool'

Met een wereldtitel op de aflossing zorgden de Nederlandse vrouwen zondagmiddag toch nog voor een gouden randje bij de WK shorttrack in Rotterdam. Onder toeziend oog van koning Willem-Alexander werd een ongekende veerkracht getoond.

Willem-Alexander liet zich vanmiddag net voor de finale van de 1000 meter bij de vrouwen voor het eerst zien. Het was het onderdeel waarop Suzanne Schulting favoriet was en Xandra Velzeboer ook medaillekansen had. Die laatste liet zich echter in de halve finale al verrassen en ontbrak dus. Schulting kwam na een aanvaring met de Belgische Hanne Desmet hard ten val en liep een zware blessure op. Een forse tegenvaller dus voor iedereen in Ahoy.

Woede na aanvaring met Suzanne Schulting: 'Het is echt belachelijk, ze moet van me afblijven' De tumultueus verlopen finale van de 1000 meter op de WK shorttrack zorgde voor woede in het Belgische kamp. Hanne Desmet dacht goud te hebben gepakt, maar werd gediskwalificeerd en mocht niet mee doen bij de tweede versie van de eindstrijd.

De Nederlandse vrouwen moesten het in de finale van de aflossing vervolgens dus zonder Schulting doen. Een groot gemis, maar de vier overgebleven shorttracksters toonden hun klasse en snelden naar goud. Tot vreugde ook van de koning, dus zich razendsnel in de catacomben meldde. "Bij feliciteerde ons en bedankte ons voor ons optreden", vertelde een stralende Yara van Kerkhof bij de NOS. "Leuk en mooi dat hij erbij was tussen de tienduizend toeschouwers. Heel cool."

Tóch nog goud Nederland op WK shorttrack! Na drama met Suzanne Schulting tonen vrouwen ongekende veerkracht De Nederlandse shorttracksters hebben op de WK in Ahoy een ongelooflijke veerkracht vertoond. Na een dramatisch verlopen zondag werd goud gepakt op de aflossing. Yara van Kerkhof, Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma zorgden zo voor het eerste Nederlandse goud in Rotterdam.

"Wij kunnen na een tegenslag heel snel de knop omzetten", zei Selma Poutsma. "Dat is een kracht die wij als team hebben. En dat laten we hier zien. Door goud te winnen voor ons eigen publiek. Ik ben heel trots op ons. We doen het echt samen en dat voel je, dat neem je mee in je benen. Ik heb echt enorm genoten."

Koning Willem-Alexander tussen het publiek in Ahoy. © ANP

Xandra Velzeboer

Xandra Velzeboer ging even voor de finale van de vrouwen nog onderuit in de finale van de gemengde aflossing en daar baalde ze uiteraard stevig van. "Ik stond heel erg getergd aan de start", vertelde ze over de vrouwenrace. "Het voelt zo rot als je het in een teamonderdeel voor iedereen verpest. Yara zei meteen tegen ons dat het niet aan onze kwaliteiten ligt, maar dat we pech hadden. We hebben het vertrouwen allemaal goed om kunnen zetten. Echt superrot dat het zonder Suus moest, maar dit laat ook zien dat wij een sterke ploeg hebben."