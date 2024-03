Deze oud-voetbalster scoort nu als rapper miljarden streams en Lionel Messi is fan

Young Miko (26) is een van de grootste hitmakers in de hiphop van het moment. De Puerto Ricaanse, geboren als María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, pakt miljarden streams en views met haar muziek en video's. Maar voordat haar muzikale loopbaan op gang kwam, was ze voetbalster.

Als kleine Maria speelde ze in het meidenteam van Indias de Mayagüez, een club uit het westen van Puerto Rico. Als student kwam ze uit voor de club UPR Río Piedras. Ondertussen was ze al opgeroepen voor jeugdteams van het eiland. Young Miko voetbalde voor Puerto Rico onder 17 en Puerto Rico onder 20.

Trap Kitty

Zo vanaf 2018 begon ze muziek op internet te zetten. Aanvankelijk ripte ze gewoon beats van YouTube, waarover ze haar raps dropte. Toen ze daar genoeg mee succes had, kon ze producers inschakelen om beats te leveren. Haar eerste ep kwam uit in 2022: Trap Kitty. Alle daaropvolgende projecten werden alsmaar grotere sucecssen.

Bizarrap

Dat Young Miko nu echt bij de grootste sterren van de latin trap hoort, blijkt uit haar samenwerking met de producer Bizarrrap. De video's die de Argentijn op zijn YouTube-kanaal zet, worden gigantisch vaak bekeken, bijvoorbeeld de sessie met Shakira.

Maar ook op eigen kracht is Miko een streamingkanon. Haar YT-kanaal scoorde al 335 miljoen views en op Spotify heeft ze diverse nummers die honderden miljoenen keer zijn gestreamd. Ook op TikTok gaat elke video keihard viral. We kunnen gerust stellen dat deze dame via alle kanalen bij elkaar goed is voor miljarden streams en views.

Lionel Messi

Ook bij Lionel Messi is haar doorbraak opgevallen. De Argentijnse superster maakte voor Apple Music een playlist, en daarin nam hij de samenwerking met Bizarrap op.