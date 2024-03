Milan van Dongen blundert met uitspraak over Hans Kraaij: 'Vroeger een beschaafd programma'

ESPN-presentator Milan van Dongen is op zeer pijnlijke, maar ook hilarische wijze de fout ingegaan bij een aankondiging van een item met Hans Kraaij Jr. "Hans draait door komt eraan."

Hij had die woorden nog nauwelijks uitgesproken bij Goedemorgen Eredivisie of hij volgde met "Hans gaat nog even eeeh...klaarkomen!" Van Dongen besefte gelijk zijn blunder. "Wat zei ik nou!?"

Tafelgasten Urby Emanuelson en Mario Been konden het wel waarderen en bulderden van het lachen. Ook Kraaij zelf nam het sportief op. "Vroeger was dit nog zo'n beschaafd programma."

De verspreking van het jaar staat op naam van Milan van Dongen🏆#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) March 31, 2024

Van Dongen clasht met Cillessen

Het zit Van Dongen niet mee dit weekend. Gisteren sprak hij Jasper Cillessen die helemaal in de wolken was omdat hij eindelijk een penalty had gestopt. De ESPN-presentator kreeg het daarna aan de stok met Cillessen omdat de NEC-doelman hem verweet dat hij de keeper eerder had uitgelachen. Toen Cillessen tegen RKC een penalty hield, waarna de VAR oordeelde dat de pingel ongeldig was, zou Van Dongen Cillessen hebben uitgelachen. De ESPN-man ontkent dat.