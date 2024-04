René van der Gijp botst met Merel Ek over uitspraken van Derksen: 'Was lekker thuisgebleven'

René van der Gijp sprong vrijdagavond tijdens een uitzending van Vandaag Inside in de bres voor collega Johan Derksen. Laatstgenoemde zette zichzelf deze week negatief in de kijker na vermeende racistische opmerkingen over politicus Habtamu de Hoop. Toen ook reguliere bargast Merel Ek zich met de discussie ging bemoeien, was Van der Gijp er wel klaar mee.

Derksen heeft inmiddels (voor de zoveelste keer) een flinke mediastorm over zich heen gekregen. De uitspraken van De Snor over de politicus zouden racistisch van aard zijn. Ook Merel EK - die in de vermeende uitzending bargast was in Vandaag Inside - heeft achteraf spijt betuigd dat ze er niks van heeft gezegd. Vrijdag was ze weer te gast in de studio.

"In tegenstelling tot jullie zat ik die avond wél met een knoop in mijn maag in de auto", aldus EK. "Ik dacht: 'ik had in moeten grijpen, ik had er iets van moeten zeggen.' Dus daar baalde ik heel erg van, de hele week sowieso." Dat schoot bij René van der Gijp in het verkeerde keelgat. "Ben je er de hele week al kapot van? Jezus meid, dat je nog gekomen bent vanavond. Was lekker thuis gebleven, op de bank liggen", roept de analist ongelovig.

Op sociale media kreeg Van der Gijp veel bijval. "Begin me mateloos te ergeren aan Merel Ek, krijgt teveel praatjes", schrijft een X-gebruiker. Andere roepen op om haar nooit meer uit te nodigen in de studio.

