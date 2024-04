Discriminatiemeldpunt doet aangifte tegen Johan Derksen wegens uitspraken over Habtamu de Hoop

Het meldpunt voor discriminatie, discriminatie.nl gaat aangifte doen tegen Johan Derksen. De organisatie vindt de uitspraken over Habtuma de Hoop tijdens een uitzending van Vandaag Inside onacceptabel. "Dit gebeurt daar stelselmatig dat we vinden dat we een signaal moeten afgeven dat dit niet meer te accepteren is."

Er ontstond ophef rondom Derksen nadat hij zich uitsprak over het Friese Tweede Kamerlid bij Vandaag Inside. De Hoop is volgens hem geen echte Fries omdat hij geboren is in Ethiopië. "Hij is toch geen Fries? Kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?", zei Derksen live op televisie. De politicus werd enkele maanden na zijn geboorte geadopteerd en groeide op in Friesland.

Het meldpunt discriminatie.nl kreeg 680 klachten binnen over Derksen, zegt Mirka Antolovic, directeur van het kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit in Friesland waar het meldpunt onderdeel van is. "220 daarvan komen uit Friesland", laat ze weten aan RTL Nieuws. "Vanaf het begin was duidelijk dat we dit te ver vonden gaan. Hij uit zich aan een stuk door discriminerend. Door de grote commotie doen we nu wel aangifte. Mensen vinden het nu genoeg."

De Hoop kreeg veel steun op sociale media. Een groot aantal mensen noemt de uitspraak 'puur racisme'. Dat blijkt ook uit de meldingen die zijn gedaan bij discriminatie.nl. Daarom vindt het meldpunt het nu tijd om aangifte te doen. "Dit medium heeft zo’n groot bereik en maatschappelijke impact. Dit gebeurt daar stelselmatig dat we vinden dat we een signaal moeten afgeven dat dit niet meer te accepteren is."