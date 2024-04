Rico Verhoeven en jeugdvriend worden ingemaakt op de padelbaan maar hebben grote lol bij het scoren van de eerste punten

Rico Verhoeven heeft zich overduidelijk bewezen in de ring, maar op de padelbaan is de kickbokskampioen niet de beste. In een Instagramstory van Verhoeven is te zien dat hij en zijn jeugdvriend het scoren van een punt op de padelbaan vieren, maar dat blijken de eerste en enige punten zijn die zij hebben gescoord.

Rico Verhoeven en zijn jeugdvriend John Hasny zijn het weekend goed aan het vieren met een sportief potje padel. In de story van Verhoeven is te zien dat de twee uitbundig aan het juichen zijn bij het scoren van een paar punten. Het onderschrift luidt: "Mijn broer John Hasny en ik scoorden onze eerste twee padelpunten nadat we een uur lang achter elkaar verloren".

Dat verklaart ook gelijk waarom de jeugdvrienden zo blij waren. In een extra onderschrift zet Rico er nog bij: "En als ik het me goed herinner, waren dat ook de enige twee punten die we hadden gescoord".

Opgegroeid in het Zeeuwse Tholen

John Hasny en Rico Verhoeven kennen elkaar van vroeger uit het Zeeuwse Tholen waar Verhoeven opgroeide. De twee zien elkaar nog zo'n twee keer in de week. In een interview in de PZC vertelde Hasney dat Rico helemaal geen geboren vechter was. "Hij wou van alles: voetballen, basketballen, breakdancen... Maar zijn vader zag al vroeg een toekomstig kampioen in hem. Hij was al heel snel heel groot, dus hij had ook nog eens alles mee om ooit in de mooiste klasse uit te mogen komen: de zwaargewichtdivisie."

Tegenwoordig is het padellen, maar vroeg had Rico dus ook al veel andere sporten die hij graag deed. Het duurde even voordat hij zijn andere liefdes kon laten vallen. Zo vertelt Hasny: "Hij was in het begin heel speels. Toen hij veel zwaarder werd ging het breakdancen hem ook steeds minder makkelijk af. Hij was er best goed in, kon de windmill en dat soort dingen, maar de meeste breakdancers zijn lichtgewichten. Dus hij was qua postuur meer een vechter en uiteindelijk raakte Rico ook zelf verliefd op de vechtsport."

Eind dit jaar weer de ring in

Wanneer zien we Rico weer in de ring? Begin maart won The King of Kickboxing de Grand Prix bij Glory en hij geniet nu even van het leven. Zo verbleef Verhoeven in Dubai en vierde hij zijn 35e verjaardag met een Land Rover Defender.

Tegenover Sportnieuws.nl vertelde hij dat hij nog lang niet klaar is met kickboksen. "Ik heb natuurlijk eind vorig jaar mijn contract laten verlengen, dus er zit nog zeker 2,5 jaar in", was hij duidelijk. "Ik hoop einde van het jaar weer de ring te betreden. Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door."