Rico Verhoeven is 35 jaar geworden en krijgt dikke auto als cadeau

Rico Verhoeven is vandaag (woensdag 10 april) 35 jaar geworden en werd wakker met een heerlijk cadeau. De vechter kreeg een gloednieuwe auto cadeau.

Het gaat om een Land Rover Defender van het bedrijf The Adventure uit Den Bosch. Zij bieden zulke auto's aan tussen de 100.000 en 200.000 euro. In de video op Instagram is te zien dat de auto ook nog extra is gemonteerd en dat er accesoires zijn toegevoegd, dus de kosten zijn mogelijk nog omhoog geschoten.

Het eerste cadeautje van de dag, zet Rico Verhoeven bij zijn Instagram-post:

Verhoeven genoot de afgelopen periode van een welverdiende vakantie, nadat hij het achtmansgevecht bij Glory had gewonnen. Hij was onder andere met kunstenaar Joseph Klibansky op pad. Om maar in het thema te blijven: Verhoeven en Klibansky moesten op het strand nog een auto duwen die vast was komen te zitten.

Achtsmansgevecht bij Glory

In maart won Verhoeven een achtmansgevecht, een speciaal georganiseerd toernooi van Glory. Op één avond streden acht kickboksers tegen elkaar in een kwartfinale, halve finale en finale. Uiteindelijk trok Verhoeven, de regerend wereldkampioen, aan het langste eind. Het leverde hem liefst 500.000 dollar op.

Verhoeven zei direct het geld te investeren in de verbouwing van zijn huis. Daar was zijn dochter het niet helemaal mee eens, want die hoopte de helft van die vijf ton te krijgen.