Toekomst Christian Horner in gevaar; Spice Girl Geri duikt in haar eentje op bij Britse 'feestdag'

Christian Horner zou alsnog moeten vrezen voor zijn toekomst bij Red Bull Racing. Zelf ontkent het Formule 1-team alle geruchten rondom de teambaas.

Na de eerste twee Grands Prix van het F1-seizoen staat er komend weekend geen race op het programma. Volgens onder andere de Daily Mail zou Horner vóór de Grand Prix van Australië worden ontslagen. Red Bull ontkent die geruchten dus.

Eerder sprak Max Verstappen al zijn trouw aan Helmut Marko, de 80-jarige adviseur van Red Bull, uit. Het lijkt erop dat Marko en Horner tegenover elkaar staan in een machtsstrijd bij het Formule 1-team. Horner had de Thaise eigenaren aan zijn kant, die 51 procent van de aandelen in handen hebben. Eigenaar Chalerm Yoovidhya zou nu naar de kant van Marko zijn geswitcht.

Dreigende taal Max Verstappen aan adres Red Bull: 'Helmut Marko moet blijven, ik kan niet door zonder hem' Het is een zooitje binnen Red Bull. Op de baan is daar amper wat van te merken met een excellerende Max Verstappen. Maar achter de schermen piept en kraakt het. Zo zou adviseur Helmut Marko geschorst worden door Red Bull. Verstappen is duidelijk over de hele zaak: hij wil dat de adviseur aan het team verbonden blijft.

Appjes als drukmiddel

De mogelijkheid bestaat dat de appjes van Horner naar een vrouwelijke collega - waar de soap allemaal mee begon - vooral een drukmiddel waren om de teambaas richting de uitgang te duwen. De vrouwelijke collega zou nu op betaald verlof zijn gestuurd.

Christian Horner heeft boodschap voor zijn vrouw Spice Girl Geri op moederdag: 'Enorm dankbaar' Christian Horner heeft een hele moeilijke periode achter de rug. De teambaas van Red Bull raakte in opspraak na een klacht van een vrouwelijke medewerker, werd vrijgesproken, maar daarna bleef de zaak doorsudderen en liet Jos Verstappen zich ook negatief over hem uit. Horner vertelde eerder dit weekend dat er wat hem betreft een streep onder de zaak kan en deelde op zondag een bericht op sociale media gericht aan zijn vrouw.

Spice Girl Geri

De vrouw van Horner, de voormalige Spice Girl Geri Horner, is al jaren niet meer zoveel in het nieuws gekomen als dit jaar. Zij betuigde haar steun aan haar man door aanwezig te zijn bij de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, die overigens allebei werden gewonnen door Red Bull-coureur Max Verstappen.

Geri Horner bij de Commonwealth Day / Getty Images

Spice Girl Geri was maandag overigens wel in haar eentje aanwezig bij Commonwealth Day Service, een speciale dag voor alle landen die bij Groot-Brittannië hoorden en waar nog intensieve contacten mee zijn. Die dag, overigens geen officiële feestdag, is elk jaar op de tweede maandag van maart. Bij de Britse media viel het op dat Christian niet met zijn vrouw mee was. Maar wie weet was hij druk met zijn eigen hachje redden bij Red Bull.