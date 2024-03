Christian Horner heeft boodschap voor zijn vrouw Spice Girl Geri op moederdag: 'Enorm dankbaar'

Christian Horner heeft een hele moeilijke periode achter de rug. De teambaas van Red Bull raakte in opspraak na een klacht van een vrouwelijke medewerker, werd vrijgesproken, maar daarna bleef de zaak doorsudderen en liet Jos Verstappen zich ook negatief over hem uit. Horner vertelde eerder dit weekend dat er wat hem betreft een streep onder de zaak kan en deelde op zondag een bericht op sociale media gericht aan zijn vrouw.

Horner werd door zijn team vrijgesproken, maar daarna lekten er appjes uit die van hem vandaan zouden komen. Het is nog altijd niet bekend of die berichten echt zijn. Mocht dat wel het geval zijn dan zou hij op zijn minst wat aan zijn vrouw Geri uit te leggen hebben, maar de twee lieten zich de afgelopen twee races samen in het paddock zien. Ze wekten daar niet de indruk dat er ook maar een beetje heibel in de tent is.

De Brit deelde zondag ter ere van moederdag een bericht op Instagram waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak aan Geri, die vroeger lid was van The Spice Girls: "Ik ben de moeders in de familie enorm dankbaar voor alles wat ze doen." Horner plaatste bij het bericht foto's van zijn vrouw met hun twee kinderen en ook een foto van hem als kleine jongen met zijn eigen moeder. In Nederland vieren we moederdag trouwens pas op de tweede zondag van mei, maar in het Verenigd Koninkrijk valt dit twee maanden eerder.

Verstappen blijft winnen

Hoewel het onrustig is buiten de baan presteert Red Bull op de baan nog altijd tot behoren. Max Verstappen won zaterdag de Grand Prix van Saoedi-Arabië en dat deed hij een week eerder ook al in Bahrein. Teamgenoot Sergio Pérez eindigde in beide races als tweede. In het contructeursklassement staat Red Bull dan ook dik boven nummer twee Ferrari: 87 punten tegenover 49.

Buitenlandse media: 'Verwoestende superioriteit van Max Verstappen' Terwijl we de zeges van Max Verstappen in de Formule 1 in Nederland bijna normaal beginnen te vinden, schrijven buitenlandse media nog steeds vol ongeloof over zijn prestaties. Zo spreekt de BBC zelfs van een 'verwoestende superioriteit'.

Marko-rel

Even leek het erop dat er nog meer problemen intern zouden zijn ontstaan toen adviseur Helmut Marko vertelde dat hij weleens geschorst kon gaan worden, omdat het team hem ervan verdacht te lekken over de zaak rondom Horner. Verstappen sprak snel uit dat er een groot probleem zou zijn als Marko moest vertrekken en dus kwamen de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes op gang. De Oostenrijker gaf zaterdag echter aan dat hij niet geschorst gaat worden.