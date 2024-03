Tom Egbers wil terug op tv en spant kort geding aan tegen NOS

Oud-voetballer Robinho moet negen jaar de cel in voor een groepsverkrachting in Italië. De Braziliaan werd eerder al in dat land tot dezelfde straf veroordeeld, maar kon zijn straf lange tijd ontlopen doordat Brazilië geen burgers uitlevert. Nu heeft een rechtbank bepaald dat hij alsnog zijn straf moet uitzitten, maar dan in Brazilië.