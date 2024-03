Luke Humphries wint voor het eerst een Premier League-avond, Michael van Gerwen sukkelt verder

Luke Humphries heeft de zesde speelronde van de Premier League in Brighton gewonnen. De wereldkampioen verbeterde in de halve finale zijn hoogste gemiddelde ooit en versloeg Michael Smith in de finale met 6-1. Michael van Gerwen verloor in zijn nieuwe shirt al in de eerste ronde en was na afloop woest tijdens zijn interview.

Humhpries begon de avond met een 6-2 overwinning op Gerwyn Price en liet in die partij een gemiddelde van boven de 105 noteren. In de halve finale gooide hij er een schepje bovenop en zette hij zijn beste gemiddelde op tv ooit neer tegen Rob Cross: 113,71 punten per beurt. Cross, die eerder op de avond van Van Gerwen won, gooide zelf een gemiddelde van 108, maar kwam er niet aan te pas. Tekst gaat verder onder de video.

Smith was in de finale gekomen door Peter Wright en Luke Littler te verslaan, maar had tegen de wereldkampioen nauwelijks een kans in de finale. Humphries kwam snel op 5-1, zag Smith nog twee legs terugpakken, maar maakte het uiteindelijk toch koeltjes af.

Van Gerwen sukkelt verder

Van Gerwen vloog er in de eerste ronde direct uit. Al vanaf de eerste pijlen werd duidelijk dat Van Gerwen niet in goede doen was. De Nederlander vloog er afgelopen weekend op de UK Open al snel uit door een blessure aan zijn schouder, maar hij was ook donderdag niet in goede doen. Met een gemiddelde van rond de 90 zat het er voor Van Gerwen ook tegen Cross niet in. De Nederlander gooide in acht legs slechts twee keer 180.

Cross speelde ook wel een zeer verdienstelijke wedstrijd. De Engelsman brak Van Gerwen twee keer achter elkaar en daar had de Nederlander geen antwoord op. Cross gooide aan het eind van de wedstrijd ook nog een mooie 129-finish. Een terechte overwinning dus van Cross op de Nederlander, die niet lekker in zijn vel zat. Na afloop haalde hij in een merkwaardig interview keihard uit naar Viaplay.