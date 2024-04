Darter Rob Collins doet het onmogelijke en gooit drie pijltjes op elkaar: 'Ik ben beroemd'

Darter Rob Collins heeft in een wedstrijd bij de MODUS Super Series een ongelooflijke prestatie geleverd. Het was geen negendarter, ook geen krankzinnig gemiddelde en eveneens geen shockerende zege op een topper. Het was eigenlijk nog amusanter en verrassender dan dat.

In de pot tegen Adam Lipscombe gooide Collins een dubbele Robin Hood. Die term is stukken minder bekend dan dartstermen als negendarter, big fish of double tops. Daar is een reden voor: de kans erop is miniem. Het houdt in dat de drie pijltjes op elkaar landen, dus dat ze in elkaar prikken.

Robin Hood

De driedubbele Robin Hood vond plaats in de vierde leg. De eerste pijl ging in treble 20, precies wat Collins voor ogen had. Zijn tweede pijl prikte in de barrel van de eerste pijl. Dat is dus een normale Robin Hood. De laatste pijl vormde een torentje met de eerdere twee pijlen. Wat een kunststuk!

Wel een vrij waardeloos staaltje trouwens, want de score voor de beurt bleef beperkt tot zestig. Alleen pijlen die met de punt het bord raken tellen mee voor de score.

OH MY GOD!! WHAT HAVE WE JUST SEEN?! 😱😱



IT'S A *TRIPLE* ROBIN HOOD!!! WHAT ARE THE CHANCES?! 😳 pic.twitter.com/Fqi2XkFjJy — MODUS Super Series (@MSSdarts) April 26, 2024

Collins verloor de partij, wie weet mede doordat hij een hoop punten misten in die leg met de dubele Robin Hood. Hij reageerde op X toch verheugd over de gebeurtenis en de aandacht die het kreeg. "Ik ben beroemd!", schreef hij. "Maar ik ben er kapot van dat ik niet doorging. Ik miste te veel dubbels. Bedankt voor de uitnodiging. Ik kom sterker terug."