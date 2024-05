Michael van Gerwen verliest finale Premier League Darts in Leeds, maar is toch zeker van play-offs

Voor Michael van Gerwen stond donderdag een belangrijke speelavond op het programma in de Premier League Darts. De Nederlander was nog niet verzekerd van de play-offs. Toch lukte het Van Gerwen om zich voor het toetje van de Premier League te plaatsen na een goede avond in Leeds.

In Leeds, de thuisstad van wereldkampioen Luke Humphries, gooide Michael van Gerwen in de kwartfinales tegen Gerwyn Price. The Iceman sukkelt de laatste weken een beetje met blessures en miste vorige week de speelronde in Aberdeen. Op voorhand leek Van Gerwen dus favoriet. Toch begon Price sterk aan de wedstrijd. Na een 3-1 voorsprong van Price boog Van Gerwen het nog om: de Nederlander won met 6-3.

In de halve finale nam MvG het op tegen Luke Littler. Hij won van de jonge Engelsman met 6-1. Met zijn plaatsing in de finale was de Nederlander zeker van de play-offs, doordat Nathan Aspinall eerder op de avond verloor van Michael Smith. Beiden zijn nu geen gevaar meer voor Van Gerwen omdat ze volgende week tegen elkaar spelen in de laatste speelronde.

Smith vs. Aspinall

Van Gerwen stond met nog twee speelrondes te gaan op een vierde plek in de stand. Luke Littler en Luke Humphries hadden zich al geplaatst voor de play-offs voorafgaand aan de wedstrijden in Leeds. Plek vier zou aan het einde van de rit voldoende zijn voor Van Gerwen, maar hij voelde de hete adem van Michael Smith in de nek.

Bully Boy stond twee punten achter op de Nederlander en gooide donderdagavond tegen Nathan Aspinall, die op zijn beurt weer een punt voorsprong had op Van Gerwen. Smith won van Aspinall en verdiende dus ook minimaal twee punten. Geen punten voor Aspinall door zijn uitschakeling, en dat bleek gunstig voor Van Gerwen.

Zeker van play-offs, maar geen avondzege

Met nog één speelavond te gaan is hij niet meer te achterhalen door Aspinall of Smith, aangezien zij volgende week tegen elkaar gooien. Dus ging Van Gerwen met een goed gevoel de finale in tegen thuisspeler Luke Humphries. De Nederlander brak zijn tegenstander tot twee keer toe, maar liet zich ook twee keer terug breken. Dat zorgde er uiteindelijk voor dat Humphries met 6-5 won en zijn vierde avondzege pakte.

Speelschema Premier League

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Gerwyn Price: 6-3

Luke Littler - Peter Wright: 6-1

Luke Humphries - Rob Cross: 6-1

Nathan Aspinall - Michael Smith: 3-6

Halve finales

Michael van Gerwen - Luke Littler: 6-1

Luke Humphries - Michael Smith: 6-1

Finale

Michael van Gerwen - Luke Humphries: 5-6