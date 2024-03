'De focus slibde weg': Michael van Gerwen met de schrik vrij in München

Michael van Gerwen leek op de tweede Euro Tour heel makkelijk naar de laatste zestien te cruisen. De Nederlandse darter kwam uiteindelijk echter met de schrik vrij, want zijn tegenstander kwam nog heel dicht in de buurt van een comeback.

Het was een Nederlands onderonsje in München, want Van Gerwen moest tegen Jeffrey de Zwaan. MVG pakte al snel een dikke voorsprong en leek op weg naar een dikke zege. Maar op 5-1 begon de machine te haperen. De Zwaan klauwde zich een weg terug naar boven en kwam terug tot 5-4.

'Focus slibde weg'

Van Gerwen kwam vooral finishend 'in de problemen' tegen De Zwaan in de tweede helft van de wedstrijd. Na afloop zei de Nederlander dat hij niet meer helemaal scherp was. "De focus slibde een beetje weg. Ik maakte fouten en daar maakte hij gebruik van. Ik moet mezelf niet in deze positie brengen, want ik had de wedstrijd eigenlijk gewoon 6-0 of 6-1 moeten winnen."

Joe Cullen of Jonny Clayton

In de achtste finales speelt hij maandag (Tweede Paasdag) tegen Joe Cullen. "Dit publiek is top, het zijn echte dartfans. Ik kijk uit naar morgen om de fans te geven wat ze verdienen", sloot Van Gerwen het podiuminterview af.

Drie Nederlanders

Van Gerwen is de derde Nederlander bij de laatste zestien in München. Eerder op zondag plaatsten ook Danny Noppert en Jermaine Wattimena zich voor de volgende ronde.