Oud-winnaar Premier League Darts spreekt zich uit over Michael van Gerwen: 'Hij moet een betere balans vinden'

Michael van Gerwen viel afgelopen donderdag tegen in de Premier League Darts. Tijdens zijn thuiswedstrijd in Rotterdam Ahoy was wereldkampioen Luke Humphries te sterk. Oud-winnaar van het toernooi Glen Durrant denk te weten waar het aan lag.

In aanloop naar de dertiende speelavond van de Premier League in Liverpool sprak Sky Sports met Durrant. Daarin vertelde de Engelsman over zijn ervaring met Van Gerwen. "Ik was met hem in Schotland, waar hij vier demonstratietoernooien deed in drie dagen. Dan hebben we het over de balans tussen werk en privé. Ik denk dat hij vermoeid was." Hij gaf al aan dat hij niet echt fan is van Rotterdam door de vele media en interviews die hij dan moet doen."

In Birmingham was Van Gerwen de winnaar van de avond, maar toen hem gevraagd werd naar Rotterdam, reageerde Mighty Mike niet echt opgetogen. "Toen gaf hij al aan dat hij niet echt fan is van Rotterdam door de vele media en interviews die hij dan moet doen."

'Ideale loting'

Aankomende donderdag verwacht Durrant, die in 2020 de Premier League Darts won, een andere Van Gerwen te zien. "Hij heeft deze week de ideale loting om terug te komen. In de eerste ronde speelt hij tegen Peter Wright. Ik weet hoe het is om dik onderaan in de Premier League te staan. Dat is vernederend en het voelt alsof je er niet bijhoort. Ik denk dat Wright hoopt dat het zo snel mogelijk afgelopen is."

Durrant kwam tot slot nog met wat advies voor de Nederlander. "Voor Van Gerwen lijkt het me goed als hij wat meer balans moet vinden. Als je je lichaam wat meer ademruimte geeft, dan kun je vol energie weer aan de Premier League beginnen."

'MVG has ideal draw in Liverpool' 🟢@Duzza180 says @MvG180 looked tired in Rotterdam but can bounce back on Night 1⃣3⃣ #LoveTheDarts pic.twitter.com/Hfi2gtZXfT — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) April 24, 2024

Van Gerwen staat momenteel vierde in de Premier League. Deze plek geeft hem recht op de play-offs. In Liverpool treft de drievoudig wereldkampioen allereerst de in slechte vorm verkerende Wright. Bij winst op de Schot speelt hij tegen de winnaar van Michael Smith tegen Rob Cross.