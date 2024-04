Wereldkampioen Luke Humphries zet zich in voor goed doel in Liverpool: 'Wordt niet genoeg over gesproken'

Luke Humphries zal zich tijdens de Premier League Darts-avond in Liverpool inzetten voor een goed doel. Dit gaat de wereldkampioen flink aan het hart.

In de M&S Bank Arena in Liverpool zal Humphries zijn steun laten zien aan Chasing the Stigma. Dit is een goed doel dat zich bevind in Liverpool en zich inzet voor het verwijderen van het stigma omtrent mentale problemen.

'Praat erover'

"Iedereen heeft verschillende problemen, maar we gaan er allemaal door moeilijke periodes heen op de best mogelijke manier", zo vertelt Humphries op de website van de PDC. "Ik ben trots op de manier waarop ik de demonen in mijn hoofd heb aangepakt."

Humphries adviseert dan ook om het erover te hebben. "Praat met de mensen die het dichtst bij je staan. Dat zijn de mensen die je door de moeilijkste momenten heen helpen. Het is belangrijk om te praten over dit onderwerp, omdat ik denk dat dat niet genoeg gedaan wordt. Ik sprak met de juiste mensen en nu sta ik hier als wereldkampioen."

Wereldkampioen Humphries is de ideale persoon om zich hierover uit te spreken. De Engelsman kampte jaren geleden met mentale problemen maar overwon deze door er met mensen over te praten. Sindsdien gaat het alleen maar beter met Humphries. Vorig najaar was hij dé man in vorm en dat bekroonde hij met meerdere major-titels en natuurlijk de WK-winst.

Premier League

Humphries komt donderdagavond tijdens de tweede kwartfinale in actie. Hij speelt tegen Nathan Aspinall. Michael van Gerwen speelt de wedstrijd daarna. De Nederlander hoopt tegen Peter Wright weer aan een winstreeks te beginnen.

