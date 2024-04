Michael van Gerwen kondigt verandering aan in Premier League Darts: 'Ik weet het, dus...'

De Premier League Darts strijkt deze donderdag neer in Nederland (Rotterdam). Naast Duitsland (Berlijn) speelt de grootste dartcompetitie ter wereld zich voornamelijk af in Groot-Brittannië. Daar lijkt vanaf volgend jaar verandering in te komen. Michael van Gerwen hint namelijk op een nieuw, nog onbekend land.

"We moeten natuurlijk rekening houden met Sky Sports, die zijn in Engeland gevestigd. Die hebben natuurlijk ook wel een vinger in de pap", aldus de Nederlander. De Britse zender brengt jaarlijks de Premier League in beeld en geeft de beelden door aan Viaplay. "Ik denk dat er volgend jaar een land bij gaat komen, maar dat heeft tijd nodig", onthult de Nederlander tegenover deze site.

Op de vraag in welk land dat dan zou zijn is Van Gerwen geheimzinnig. "Ja, ik weet het. Dus… Ik ga er vanuit dat er een nieuw land bij komt", is hij mysterieus. In 2016 was er met Rotterdam voor het eerst een speelstad buiten Groot-Brittannië. In 2018 kwam Berlijn er ook nog bij als speelstad in Europa.

België?

Een van de kanshebbers voor een Premier League-avond lijkt België. Veel darters zijn lovend over de Euro Tours die daar gehouden wordt in de Oktoberhallen in Wieze en in Antwerpen.

Michael van Gerwen recordkampioen

Van Gerwen is recordkampioen in de Premier League Darts. De Nederlander was zeven keer de beste in het competitietoernooi, Raymond van Barneveld won de Premier League in 2014. De Premier League is een uitnodigingstoernooi en telt daarom ook niet mee voor de wereldranglijst.

Deze jaargang staat Van Gerwen derde in de poulefase. Een plek bij de beste vier is voldoende om de play-offs te bereiken op 23 mei. Luke Littler staat bovenaan, gevolgd door wereldkampioen Luke Humphries. Nathan Aspinall maakt de bovenste helft van het schema compleet, met vlak achter hem Michael Smith.