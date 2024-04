Mooiste walk-on van de avond: Nathan Aspinall zet Ahoy op z'n kop met Mr. Brightside

Een geweldig moment in Rotterdam Ahoy donderdagavond. De opkomst van Nathan Aspinall zorgt altijd al voor herrie in de zaal en de dartfans in Rotterdam deden daar nog een schepje bovenop. Prachtige beelden.

Aspinall heeft als opkomstnummer Mr. Brightside van The Killers. De Engelsman is daar zelf overigens niet megablij mee, omdat de orkaan van geluid in de zaal hem nogal afleidt tijdens de walk-on. Op het podium, vlak voor de wedstrijd, wil hij zich juist focussen.

The Asp gooide donderdag in de kwartfinale van de Premier League Darts tegen Peter Wright, die helemaal niet uitpakte voor het publiek in Nederland. De supporters waren in het oranje gekleed en de gedachte was dat Snakebite dat idee zou volgen, maar de Schot had andere plannen. Met een wit shirt en een roze hanenkam betrad hij het podium.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen hoopt natuurlijk voor het eigen publiek te kunnen winnen. Hij speelt in de kwartfinale tegen wereldkampioen Luke Humphries. Volg hier alles over de avond in Rotterdam.