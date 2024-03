PDC krijgt opnieuw kritiek van dartsfans na bekendmaken deelnemers Poland Darts Masters

De PDC heeft woensdag de deelnemerslijst voor de Poland Darts Masters bekendgemaakt. Het is het vijfde World Series-toernooi van het jaar en de organisatie kiest opnieuw voor een weinig verrassende line-up. De acht spelers uit de Premier League zijn van de partij en worden aangevuld met acht regionale spelers.

Michael van Gerwen is de enige Nederlandse speler die mee mag doen. Hij is de titelverdediger nadat hij vorig jaar de eerste editie wist te winnen met waanzinnig spel. Van Gerwen gooide in de finale tegen Dimitri van den Bergh een gemiddelde van 113,22. Danny Noppert deed vorig jaar ook mee, maar is deze keer niet uitgenodigd.

Naast Van Gerwen zijn de gebruikelijke namen dus van de partij. Met Luke Humphries, Luke Littler, Michael Smith, Gerwyn Price, Rob Cross, Nathan Aspinall en Peter Wright doen alle Premier League-spelers mee.

De overige acht spelers komen uit Polen en andere landen in Oost-Europa. Krzysztof Ratajski is de bekendste naam. Zes van de acht regionale spelers zijn bekend, maar de overige twee plekken worden nog verdeeld. Dat wordt gedaan via kwalificatietoernooien in Polen en Hongarije.

Deelnemers Poland Darts Masters

PDC spelers Regionale spelers Michael van Gerwen Krzysztof Ratajski Luke Littler Radek Szaganski Luke Humphries Adam Gawlas Gerwyn Price Karel Sedlacek Michael Smith Boris Krcmar Rob Cross Sebastian Bialecki Nathan Aspinall Poolse qualifier Peter Wright Hongaarse qualifier

PDC kiest tot ergernis van veel fans voor 'saaie' line-up bij US Darts Masters, ook Jules van Dongen van de partij De PDC heeft woensdag de deelnemers van de US Darts Masters bekendgemaakt. In feite is het gewoon de Premier League plus de beste Noord-Amerikaanse darters van het moment, onder wie Jules van Dongen.

'Saai'

Op X regent het onder de bekendmaking klachten over de deelnemers. Het zou 'saai' zijn dat de PDC opnieuw kiest voor de spelers uit de Premier League. Dimitri van den Bergh, winnaar van de UK Open, en Masters-winnaar Stephen Bunting zijn dus niet van de partij.

De Poland Darts Masters is het vijfde toernooi van de World Series en voor de vierde keer heeft de PDC enkel de Premier League-deelnemers uitgenodigd. De Nordic Darts Masters in Kopenhagen is tot nu toe de uitzondering. Daar is Littler vanwege familieverplichtingen niet aanwezig en wordt hij vervangen door Van den Bergh.