'Rotterdam is de verkeerde stad, Premier League Darts zou naar Amsterdam moeten'

Rotterdam is al jaren het decor voor de Premier League Darts. Al bijna tien jaar doen ze de stad aan. Maar als het aan Vincent van der Voort ligt, moet het darten zo snel mogelijk naar de in zijn ogen mooiste stad: Amsterdam.

De darter, ook analist bij Viaplay, steekt niet onder stoelen of banken dat hij voor voetbalclub Ajax is. Hij heeft ook een dartwinkel in Zaandam met zijn vrouw en is in alles wat Rotterdammers niet zijn. Tegen Sportnieuws.nl bluft Van der Voort lachend voor zich uit.

Johan Cruijff Arena

Hij vindt het mooi dat de Premier League Darts-avond donderdagavond weer in Rotterdam Ahoy is. "Maar dat is wel de verkeerde stad hè", lacht hij. "Amsterdam is mooier." Het liefst zou hij in het stadion van Ajax, de Johan Cruijff Arena, darten. "Dat zou helemaal top zijn. Ik heb daar eerder een demo mogen spelen, dat is het mooiste wat er is."

Vriend van Michael van Gerwen

Van der Voort is in Rotterdam om Michael van Gerwen, de Nederlands beste darter te begeleiden. Hij zit niet in zijn beste jaar en heeft de steun van zijn vriend hard nodig. Hij speelt in de kwartfinale van de Premier League Darts tegen wereldkampioen Luke Humphries. Volg het evenement via dit live-artikel.

Darter met blessures

Als darter gaat het een stuk minder met Van der Voort de laatste twee jaar. Hij is ver afgezakt en miste afgelopen december voor het eerst in tijden het WK darts. Hij kampt met blessures en komt zodoende niet aan zijn oude niveau en tot goede resultaten. Hij dreigt op deze manier zijn tourkaart volgend jaar te verliezen en zo te moeten stoppen met darten.