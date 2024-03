Video | Wayne Mardle stelt Rob Cross met grapje voor aan nieuwelingen: 'Dat is degene zonder haar'

Rob Cross werd donderdag uitgeschakeld in de eerste ronde van de achtste speelavond van de Premier League Darts in Dublin. De Engelsman verloor van landgenoot Nathan Aspinall. Maar dat was niet het enige pijnlijke moment voor Cross. De eerste kwam voorafgaand aan de partij uit de hoek van oud-prof Wayne Mardle.

"Als je voor de eerste keer darten kijkt, Nathan Aspinall is degene in het zwart en groene shirt met de zwarte broek en zwarte schoenen. Ik hoop dat dit het duidelijk maakt voor je", begon Mardle zijn verhaal. Beide heren waren vanwege de locatie (Dublin) in het groen gekleed, maar: "Rob Cross heeft geen haar. Dat is het verschil", grapte Hawaii 501

Een onnodige steek onder water, vond ook het X-account van Sky Sports. 'Wayne Mardle hoefde hem niet zo te doen', schreven ze erbij.

Wayne Mardle didn't have to do Rob Cross like that 🤣 pic.twitter.com/rslmOQpzsG — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) March 21, 2024

Luke Humphries pakte uiteindelijk de winst in Dublin, de wereldkampioen won zo alweer zijn derde avond op rij. Hij gaat dan ook aan kop in de stand van de Premier League, gevolgd door Michael van Gerwen, die er opnieuw uitvloog in de eerste ronde.