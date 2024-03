Wereldkampioen Luke Humphries haalt uit naar de buitenwereld: 'Ze zeiden dat ik niet meer zo goed was'

Luke Humphries werd in januari wereldkampioen darts en pakte daarmee ook de nummer 1-positie op de wereldrangijst. Zijn start in de Premier League was niet geweldig, maar afgelopen weekend stond hij er bij de UK Open weer met een plek in de finale. Humphries verloor daarin van Dimitri van den Bergh, maar het is reden voor hem om even zijn gram te halen.

"Een paar weken geleden zeiden mensen dat ik niet meer zo goed was", zei Humphries in aanloop naar de zesde speelronde van de Premier League. De finaleplaats van afgelopen weekend geeft hem vertrouwen: "Ik heb opnieuw laten zien dat ik een van de beste spelers ter wereld ben."



Toch zal de nederlaag een tik zijn geweest, want Humphries kreeg in de beslissende leg zelf twee pijlen om de beker te pakken: "Het was verschrikkelijk, maar ik ben trots op hoe ik gespeeld heb. Het gaat erom dat ik ervan leer. Dit sterrendom als wereldkampioen is nieuw voor me, maar ik zal hard blijven werken en hoop dat het zich terugbetaald."



Humphries kan een goed resultaat donderdag in Brighton wel gebruiken. Hij staat na vijf speelrondes op de zesde plaats en dat is niet genoeg om zich aan het einde van de rit te plaatsen voor de halve finales. Wel zijn de verschillen nog altijd bijzonder klein. Humphries speelt donderdag in zijn eerste wedstrijd tegen Gerwyn Price.

Supervorm

Humphries is sinds het najaar van 2023 fantastisch in vorm. Hij won de World Grand Prix, Grand Slam of Darts, Players Championship Finals en het WK. Die zegereeks was genoeg om ruimschoots de koppositie te pakken op de wereldranglijst.

In de Premier League heeft hij op dit moment zeven punten. Op twee van de vijf speelavonden verloor hij direct, twee keer haalde hij de halve finale en in week 2 verloor hij de finale van Michael van Gerwen. Humphries nam vorige week revanche door de Nederlander te verslaan in Exeter. De wereldkampioen heeft het hoogste gemiddelde van alle spelers dit toernooi.