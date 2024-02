'Zweedse' darter Jeffrey de Graaf opnieuw succesvol in Scandinavië

De Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf heeft opnieuw een toernooi gewonnen op de Scandinavische tour. De 33-jarige darter, geboren in Den Helder, won het eerste toernooi op de Nordic en Baltic Tour.

Die tour is belangrijk voor De Graaf, inmiddels al jarenlang woonachtig in Zweden met zijn vriendin. De beste twee darters van die ranglijst plaatsen zich namelijk voor het WK darts. De Graaf won het eerste toernooi door in de finale met 6-1 te winnen van de relatief onbekende Fin Jani Laurila. In het tweede toernooi dat gespeeld werd in Letland, strandde De Graaf in de kwartfinales. De Graaf deelt de leiding van het klassement met Marko Kantele.

🧮 PDC Nordic & Baltic | Order of Merit



Jeffrey de Graaf and Marko Kantele continue their dominance on the PDCNB Pro Tour and win the first two events of 2024. The top two after 10 events will qualify for the PDC World Championship. pic.twitter.com/t08zrWTcnw — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) February 18, 2024

WK darts

De Graaf overleefde op het afgelopen WK darts voor het eerst de eerste ronde. Hij verloor zes keer op rij in ronde één. Op het WK 2024 was Rob Cross met 4-2 te sterk in de derde ronde.

Nog een Scandinavische Nederlander

Ook was er succes voor een andere darter met een Nederlands tintje. De Nederlandse Noor Cor Dekker kwalificeerde zich voor de International Darts Open (European Tour 3). Hierdoor zal Noorwegen waarschijnlijk ook weer te zien zal zijn op de World Cup of Darts, het WK darts voor landenteams.