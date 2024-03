Blik in video terug op zege van Max Verstappen bij Grand Prix van Saoedi-Arabië

Oliver Bearman werd op de valreep opgeroepen om Ferrari-coureur Carlos Sainz te vervangen tijdens het GP-weekend in Saoedi-Arabië. De pas 18-jarige Brit kwam tijdens VT3 voor het eerst in actie en kwalificeerde even later op de elfde plaats. Volgens teambaas Fred Vasseur is het vooral zaak dat Bearman niet naast zijn raceschoenen gaat lopen.