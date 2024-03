Boze Yuki Tsunoda crasht met opzet bijna tegen teamgenoot Daniel Ricciardo

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zijn teamgenoten bij F1-renstal Visa Cash App RB. Dat zou je op basis van hun gedrag bij de Grand Prix van Bahrein niet zeggen. Vooral Tsunoda liet zich niet van zijn beste kant zien.

De coureurs van het team, dat tot vorig seizoen nog AlphaTauri heette, eindigden de race als de nummers dertien (Ricc) en veertien. Geen hele beste beurt, maar het zat de Japanner schijnbaar vooral dwars dat hij teamorders kreeg om de Australische coureur te laten passeren. De redenering achter het besluit is dat Ricciardo op versere en snellere banden reed. Hij zou Tsunoda dan toch inhalen, daarom was het beter om dat maar gelijk direct te laten gebeuren.

Whatever

Met enorme tegenzin gaf Tsunoda gehoor aan de opdracht. Veel maakte het trouwens niet uit, want de renstal hoopte dat Ricciardo richting nummer twaalf Kevin Magnussen kon rijden. Dat kreeg de voormalig Red Bull-coureur niet voor elkaar. Na de finish kreeg Tsunoda over de boordradio te horen: "Geblokte vlag, je bent veertiende geworden". Waarop hij pissig antwoordde: "Ja, whatever."

Crash

Daarna nam de 23-jarige coureur een bocht op nogal aparte wijze, waardoor Ricciardo abrupt van zijn lijn moest afwijken, anders was een crash waarschijnlijk. Ineens reed de Aussie voor Tsunoda, maar die gaf plankgas en glipte vanaf links naast Ricciardo, half over de kerbstones rijdend. "What the f... is wrong? Sorry", kon Ricciardo nog uitbrengen.