Buitenlandse media: 'Verwoestende superioriteit van Max Verstappen'

Terwijl we de zeges van Max Verstappen in de Formule 1 in Nederland bijna normaal beginnen te vinden, schrijven buitenlandse media nog steeds vol ongeloof over zijn prestaties. Zo spreekt de BBC zelfs van een 'verwoestende superioriteit'.

Max Verstappen reed zaterdag in Saoedi-Arabië alweer naar zijn 100e podiumplek en zijn 56e zege in de Formule 1 in totaal. De wereldkampioen kwam vrijwel geen moment in de problemen en dat zagen ook de media in het buitenland.

'Verstappen ligt alweer op koers voor zijn vierde wereldtitel', zo schrijft de BBC. 'In dit tempo lijkt het er zelfs op dat hij alle records die hij vorig jaar neerzette, nu alweer gaat breken', aldus de Engelse omroep. En die schijn heeft het wel, want het aantal achtereenvolgende zeges van Verstappen staat inmiddels alweer op negen.

Een ander Engels medium, de Daily Mail, kan niet anders dan het eens zijn met de BBC. 'Het zal moeilijk zijn om Verstappen een vierde titel op rij te verhinderen. Net als een uurwerk was Verstappen opnieuw een klasse apart met zijn honderdste podiumplek.'

'Een demonstratie van overmacht'

Ook La Gazzetta dello Sport zag de Nederlander domineren: 'Verstappen reed zonder fouten, technische problemen of gevaar van andere coureurs. Het was een demonstratie van overmacht en hij is nu al ontsnapt aan zijn tegenstanders.'

Het Franse l'Équipe probeerde nog iets van kritiek te leveren door te zeggen dat de zege van Verstappen 'minder dominant dan die in Bahrein' was. Maar volgens de krant leek ook deze overwinning Verstappen weinig moeite te kosten: 'De laatste 37 ronden waren een walk in the park voor Verstappen.' Hun Franse collega's van Le Figaro verwoorde het nog wat krachtiger: 'Verstappen reed rond als een sloopbedrijf.'

Het Spaanse AS was niet onder de indruk van de race, die dan ook niet heel spectaculair genoemd kon worden. Maar ook zij waren onder de indruk van de RB20-bolide: 'De RB20 speelt met de competitie met een geweld dat we nog nooit eerder in de moderne Formule 1 hebben gezien.'

Het Formule 1-seizoen gaat 24 maart verder. Dan wordt de GP van Australië verreden op het Albert Park Street Circuit in Melbourne.