Carlos Sainz dag voor vrije training in Saoedi-Arabië ziek naar hotel

Het is nog maar de vraag of Carlos Sainz donderdag in actie kan komen tijdens de vrije trainingen voor de GP van Saoedi-Arabië in Jeddah. De coureur van Ferrari zit ziek in zijn hotel.

Dat maakte Ferrari bekend tijdens de mediadag, waarin de coureurs en teambazen vooruitblikken op het komende raceweekend. Sainz verscheen daar wel even, maar voelde zich niet lekker worden en is al snel terug naar het hotel gegaan. Ferrari zegt dat hij daar alleen maar even gaat rusten, dus heel ernstig zal het niet zijn.

.@Carlossainz55 has returned to the hotel to rest and be ready for tomorrow after feeling a bit unwell#SaudiArabianGP pic.twitter.com/Sad7OsB3kQ — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 6, 2024

Donderdag zijn vrije trainingen 1 en 2, vrijdag is vrije training 3 en de kwalificatie en op zaterdag is dan weer de race. Net als afgelopen week in Bahrein. Dat heeft allemaal te maken met de Ramadan. Check hier de tijden van de GP van Saoedi-Arabië.

Weg bij Ferrari

Sainz, die volgend seizoen zijn stoeltje bij Ferrari kwijtraakt aan Lewis Hamilton, werd vorig weekend in Bahrein knap derde. Hij eindigde wel op ruime achterstand van de dominante Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez.