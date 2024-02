Charles Leclerc niet verrast door shockmove Lewis Hamilton naar Ferrari: 'Was op de hoogte'

Charles Leclerc deelt volgend seizoen met een 7-voudig wereldkampioen zijn zitje bij Ferrari. Onlangs werd bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 bij de Scuderia rijdt. Dat kwam bij nogal veel F1-fans en -volgers tot een verrassing, maar niet bij Leclerc zelf.

"Het is duidelijk dat dit soort deals niet van de ene op de andere dag rond zijn", sprak Leclerc op de dag van de presentatie van de SF-24 voor het nieuwe seizoen. "Er gaat de nodige tijd inzitten en ik was ervan op de hoogte dat er gesprekken waren, voordat ik mijn contractverlenging ondertekende. Voor mij was het dus geen verrassing."

Met deze auto wil Ferrari in 2024 de dominantie van Max Verstappen gaan doorbreken Ferrari heeft dinsdag de nieuwe auto van 2024 gepresenteerd. De Italianen hopen met de SF-24 dit jaar een einde te maken aan de dominantie van Max Verstappen, die de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd.

De deal van Hamilton had geen gevolgen voor het contract van Leclerc. "Het is sowieso goed dat het team transparant heeft gehandeld, maar het veranderde niets voor mij", vertelde hij verder. Leclerc heeft hoge verwachtingen van de komst van de Engelsman, ook noemde hij Hamilton 'een ongelooflijke coureur, de meest succesvolle in de geschiedenis'. "Maar met Carlos was het geweldig en we hebben nog een jaar om samen te proberen het zo goed mogelijk te doen."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op zaterdag 2 maart met een race in Bahrein. Op 21, 22 en 23 februari zijn de testdagen op hetzelfde circuit.