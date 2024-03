'Christian Horner wil de fantastische autobouwer van Red Bull weg hebben'

Adrian Newey lijkt ook slachtoffer te zijn van de sappige saga bij Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner zou botsen met de meesterontwerper.

Dat weet PaddockNews24.com. Horner zou Newey richting een ander project van Red Bull willen duwen - en dus uit de Formule 1. De 65-jarige Newey is officieel de technisch directeur van de F1-tak van Red Bull, maar staat er vooral om bekend fantastische en innovatieve auto's te bouwen.

Het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport weet weer dat Newey in de belangstelling zou staan van Ferrari. Niet gek, gezien Newey met enige regelmaat de beste auto's van de Formule 1 bouwt. Als Ferrari hem weg zou kapen bij Red Bull, is dat misschien nog wel een grotere transfer dan die van Lewis Hamilton.

Samenwerken met Ferrari én Lewis Hamilton

Over Hamilton gesproken: de Britse coureur maakt in 2025 de overstap van Mercedes naar Ferrari. Newey heeft nooit onder stoelen of banken geschoven altijd al eens met Hamilton én Ferrari te willen werken. Nu zou hij twee vliegen in één klap kunnen slaan.

Afwezig in Australië

Overigens is Newey er niet bij in Australië voor de derde Grand Prix van het seizoen. Maar dat was al eerder bekend en heeft niks te maken met de hierboven geschetste situatie. Newey werkt namelijk niet full-time bij Red Bull Racing, maar is ook bij andere projecten binnen de blikjesfabriek betrokken. De autobouwer is er een race later, in Japan, gewoon weer bij.

Max Verstappen met Christian Horner (links) en Adrian Newey (rechts) / Getty Images

Christian Horner

De saga begon met de aanklachten tegen teambaas Horner. Hij zou grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd naar een vrouwelijke werknemer, maar is daar voor vrijgesproken. Inmiddels is de collega wel op betaald verlof gestuurd en is de storm rondom Red Bull en Horner nog lang niet gaan liggen.

De aanklacht tegen Horner zou een uiting zijn van een machtsstrijd binnen Red Bull. Aan de ene kant is daar de Thaise eigenaar met 51 procent van de aandelen, die aan de kant van Horner stond. Aan de andere kant stonden Helmut Marko - met Max Verstappen trouw aan zijn zijde - en de Oostenrijkse eigenaren.

De Thaise eigenaar, Chalerm Yoovidhya, zou volgens de laatste berichtgeving overgestapt zijn naar Team Marko. Horner moet om die reden zelf ook vrezen voor zijn toekomst bij de succesvolle F1-renstal. De Engelsman won als Red Bull-teambaas zes keer het constructeurskampioenschap en zevenmaal de titel bij de coureurs.