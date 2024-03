Dit is het nieuwe futuristisch Formule 1-circuit van Saoedi-Arabië, mét enorme hoogteverschillen

Het Formule 1-circus is van Bahrein naar Saoedi-Arabië gereisd voor de tweede Grand Prix van het seizoen. In aanloop naar die race heeft de host een futuristisch circuit gedeeld, wat vanaf 2030 in gebruik kan worden genomen.

Het gaat om een circuit in Qiddiya, wat een supersonisch project van Saoedi-Arabië is. Die plek, op zo'n vijftig kilometer van de hoofdstad Jeddah, moet toerisme trekken door futuristische gebouwen en bijvoorbeeld grote gaming- en eSports-events.

Eigenlijk zou het gebied Qiddiya in 2023 worden geopend, maar de opening is nu uitgesteld naar 2030. De Formule 1 heeft momenteel een contract tot en met 2027 met de huidige variant van de Grand Prix.

Hoe ziet het futuristische circuit eruit?

Het circuit is bedacht door Alex Wurz (een voormalig Formule 1-coureur) en de bekende circuitdesigner Hermann Tilke. Er zitten 21 bochten in en enorme hoogteverschillen in. Zo zou het hoogste punt van het circuit 'twintig verdiepingen' boven grondhoogte zijn.

Rising 20 storeys above ground level, discover a unique elevated corner unlike anywhere else in the world 🏎️🏁☁️ #QiddiyaCity #PlayLife pic.twitter.com/dX4PqLqsGD — Qiddiya (@qiddiya_en) March 5, 2024

Huidige Grand Prix van Saoedi-Arabië

De huidige GP in de hoofdstad is een stratencircuit van iets meer dan zes kilometer lang. Lewis Hamilton won in 2021 de eerste editie namens Mercedes, de afgelopen twee jaar was Red Bull de snelste in Jeddah. Max Verstappen won in 2022, Sergio Pérez kwam vorig jaar als eerste over de streep.

Klagende coureurs

Het is voor Verstappen niet te hopen dat het een éxtra circuit op de Formule 1-kalender wordt. De drievoudig wereldkampioen klaagt al steen en been over de steeds voller wordende kalender. Momenteel kent de kalender 24 races, het hoogste aantal ooit. De Formule 1 lijkt vooral van plan om nog meer races toe te voegen.

Het contract van Verstappen loopt tot en met 2028 bij Red Bull. Van hem is bekend dat hij ook nog andere doelen in de autosportwereld heeft, zoals het winnen van de 24 uur van Le Mans. Overigens is het nog maar de vraag of Verstappen zijn contract bij Red Bull uitdient.