Eindelijk officieel: McLaren presenteert nieuwe auto voor 2024

McLaren heeft woensdag de nieuwe auto voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Weinig nieuws was er niet te zien, want de renstal verraste iedereen vorige maand door al foto's te delen van de nieuwe MCL38.

Bij de officiële presentatie was er dan ook niets geks te zien. Lando Norris en Oscar Piastri rijden net als het afgelopen jaar in de welbekende papaya-kleuren.

Titelkandidaat?

McLaren won in 2007 voor het laatst de wereldtitel bij de constructeurs en Lewis Hamilton was in 2008 de laatste coureur die namens het team wereldkampioen werd. Toch zou McLaren dit jaar weleens mee kunnen gaan doen bovenin, want vorig seizoen was het team ijzersterk in de tweede helft van het seizoen.

Het begin van het seizoen was rampzalig, maar richting de zomer maakte het team grote stappen. Uiteindelijk eindigde Norris bij zes Grand Prix's als tweede, waarvan vijf keer achter de dominante Max Verstappen, en Piastri pakte de tweede plaats in Qatar. Beiden eindigden ook nog een keertje op de derde plaats. McLaren sloot het jaar uiteindelijk af als vierde achter Red Bull, Mercedes en Ferrari. Nog meer goed nieuws was de contractverlenging van Norris.

Seizoen start op zaterdag

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat van start op zaterdag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. Normaal gesproken worden races altijd op zondag gereden, maar dat is komend jaar niet altijd het geval. Lees hier hoe dat zit.