Emely de Heus eerste vrouwelijke coureur in Formule 1? 'Dromen mag altijd'

Een Nederlandse coureur in een pak van Red Bull Racing. Niet heel gek dat de gedachtes gelijk naar Max Verstappen zullen gaan, maar ook Emely de Heus past in dat plaatje. In Jeddah is de 21-jarige F1 Academy-coureur ook op de baan en in het paddock te vinden.

De F1 Academy maakt grote stappen, merkt ook De Heus. Sinds dit seizoen is de publiciteit rondom de races van de vrouwen een stuk groter. Daarnaast krijgen ze ook steeds meer ondersteuning vanuit de grote renstallen. "We krijgen dagen dat we in de simulator kunnen testen in Milton Keynes en ik train vaak in de sportschool bij Red Bull. Op die manier kunnen zij zien in hoeverre ik progressie maak. Ze helpen me best veel. Na elke race krijg ik een terugkoppeling en bekijken we hoe ik kan verbeteren", vertelt De Heus aan het Algmeen Dagblad.

Vrouw in Formule 1

Met het oog op de toekomst investeert de Formule 1 niet alleen in de jeugd, maar ook in de autosportklasse voor de vrouwen. De Heus dacht eerst dat haar generatie nog niet de eerste vrouw in de Formule 1 zou leveren, maar denk daar nu toch lichtelijk anders over. "Dit is pas het tweede seizoen van de F1 Academy en het is nu al zo groot. Ik denk dat het alleen maar groter wordt. Er komen nieuwe meiden aan, dus de groep waar talenten uitkomen wordt alleen maar groter. Misschien zien we binnen een paar jaar wel al een vrouwelijke Formule 1-coureur.”

Zou De Heus zelf de pionier kunnen zijn voor vrouwen in de Formule 1? "Dromen mag altijd", lacht ze. Het afgelopen jaar reed ze vier keer in de top vijf bij de F1 Academy. Een keer daarvan werd ze tweede. In Barcelona mocht ze zelfs op de hoogste plek van het podium gaan staan.

Grand Prix van Saoedi-Arabië

Deze week mag ook De Heus haar rondjes rijden op het circuit in Jeddah. Aankomende zaterdag wordt daar de Grand Prix van Saoedi-Arabië gehouden. Landgenoot Verstappen is natuurlijk weer de grote favoriet. Vrijdagavond om 18.00 uur start de kwalificatie.