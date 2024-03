Lewis Hamilton over mogelijke overstap Max Verstappen: 'Hij staat zeker op de lijst bij Mercedes'

De situatie van Max Verstappen bij Red Bull Racing wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de concurrentie. Volgens Jos Verstappen staat de boel op ontploffen wanneer teambaas Christian Horner zijn baan behoudt. Mercedes lijkt voor Verstappen het meest voor de hand liggende team om zijn carrière te vervolgen.

Bij Mercedes is de zoektocht naar een nieuwe coureur voor het seizoen van 2025 in volle gang. Lewis Hamilton verraste in februari met zijn overstap naar Ferrari. Op die manier komt er dus een stoeltje vrij naast George Russel. De Brit gaf al aan dat hij de strijd aan durft te gaan met Verstappen bij Mercedes.

Door de onrust rond Horner is de positie van Verstappen bij Red Bull niet meer zo zeker als dat die was. Teambaas Toto Wolff houdt met Mercedes daarom de situatie bij de concurrent scherp in de gaten.

Hamilton twijfelt over transfer Verstappen

Hamilton werd woensdag gevraagd naar de mogelijkheid dat zijn plek wordt ingenomen door Verstappen bij Sky Sports. "Ik denk dat mijn overstap heeft laten zien dat alles mogelijk is. Het worden zes interessante maanden die ons te wachten staan", vertelde Hamilton voor de Grand Prix van Saoedi Arabië.

Toch verwacht Hamilton niet dat Verstappen snel van team gaat wisselen. "Ik weet zeker dat Max op de lijst staat bij Mercedes. Maar ik weet vrij zeker dat hij voor langere tijd vastligt bij Red Bull. En ik zie niet zo snel waarom hij zo'n goede auto zou verlaten", stelde Hamilton.

Daar lijkt de zevenvoudig wereldkampioen een goed punt te hebben. Voor Verstappen is er tot nu toe geen enkele reden waarom hij Red Bull moet verlaten. Onder leiding van technisch directeur Adrian Newey heeft het Oostenrijkse team opnieuw een flinke voorsprong opgebouwd ten opzichte van de concurrentie. Het lijkt er vooral op dat het management van Verstappen probeert om Red Bull onder druk te zetten om de rust binnen het team te laten terugkeren.

Verhitte strijd met Verstappen

Een overstap van Verstappen naar Mercedes zou drie jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. Tijdens het seizoen van 2021 was er continu een felle strijd om de wereldtitel tussen Hamilton en Verstappen. Op verschillende momenten stonden Mercedes en Red Bull lijnrecht tegenover elkaar en was de rivaliteit groter dan ooit.

Verstappen stootte Hamilton op curieuze wijze van de troon in 2021 nadat er tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi achter de safety car nog één ronde werd gereden. Hamilton reageerde op de wijze waarop Verstappen voor het eerst kampioen werd: "Max is een geweldige coureur. Ik denk dat hij op dat moment deed wat hij moest doen."

Max Verstappen op het podium met Lewis Hamilton na de GP van Abu Dhabi in 2021 © Pro Shots

"Het lag niet aan hem, het was vooral de sport die ons in de steek liet. Dat was niet zijn schuld. Als ik in zijn positie zat, zou ik precies hetzelfde hebben gedaan", blikt Hamilton terug. "Er zijn geen problemen tussen ons. Maar ik denk dat als je een team leidt je altijd de beste coureur wilt hebben. Iemand die aandacht en sponsoring binnenhaalt, en hij is daar zeker één van."

Of Hamilton Verstappen daadwerkelijk naar Mercedes ziet gaan? "Het zou voor hem niet logisch zijn, maar het wordt interessant om te zien wat hij gaat doen."